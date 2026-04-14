Julia Otero, galardonada con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña tras cuatro décadas en la radio

Los detalles Desde 2007 está vinculada a Onda Cero, donde dirige y presenta Julia en la onda, un programa que se ha consolidado como uno de los espacios de referencia de la radio española, primero en las tardes y actualmente en las mañanas del fin de semana.

Julia Otero, una destacada periodista con más de cuatro décadas de experiencia, ha sido galardonada con la Creu de Sant Jordi por la Generalitat de Cataluña. Este reconocimiento destaca su compromiso social y su evolución en el ámbito radiofónico. Otero, quien comenzó su carrera en 1977 en Radio Sabadell, ha redefinido el formato de magazine en la radio generalista, combinando información, análisis y entretenimiento. Desde 2007, dirige y presenta "Julia en la onda" en Onda Cero. Ha recibido numerosos premios, incluyendo cinco Premios Ondas, por su periodismo honesto y responsable. Otero valora el papel de Cataluña en su visión del periodismo y la sociedad.

Es un referente. Tras cuatro décadas delante de los micrófonos y las cámaras haciendo periodismo este martes se ha sabido que Julia Otero, directora y presentadora de Julia en la onda, ha sido galardonada con la Creu de Sant Jordi. Este es un galardón que concede la Generalitat de Cataluña y que reconoce en Otero su compromiso con la sociedad y la evolución que ha tenido estos 40 años en la radio.

"Me siento muy honrada con esta distinción de la Generalitat. Pienso en la niña que llegó a Cataluña con dos años, como tantos otros emigrantes gallegos, y que encontró aquí la posibilidad de una trayectoria en la Comunicación que he podido ejercer desde hace décadas para toda España pero siempre desde Barcelona", ha expresado la periodista, quien se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama radiofónico.

El galardón pone en valor una trayectoria profesional de más de cuatro décadas vinculada estrechamente a la evolución de la radio en España. Inició su carrera en 1977 en Radio Sabadell, donde dio sus primeros pasos como comunicadora, y muy pronto se incorporó a Ràdio Joventut de Barcelona, consolidándose en formatos de magazine que han marcado su estilo cercano, analítico y pegado a la actualidad.

Su capacidad para combinar información, análisis y entretenimiento ha contribuido a redefinir el formato de magazine en la radio generalista. Desde 2007 está vinculada a Onda Cero, donde dirige y presenta Julia en la onda, un programa que se ha consolidado como uno de los espacios de referencia de la radio española, primero en las tardes y actualmente en las mañanas del fin de semana.

Otero ha subrayado también el papel que ha tenido Cataluña en su forma de entender el periodismo y la sociedad: "La mirada al mundo desde Cataluña me ha permitido defender una forma de comprender España desde la plurinacionalidad, la diversidad y la riqueza lingüística".

Asimismo, ha destacado el valor simbólico del reconocimiento en su trayectoria personal y profesional: "Ser hija predilecta del pueblo en el que nací, Monforte de Lemos, y recibir ahora la Creu de Sant Jordi de Cataluña, traza una línea que va de mis raíces personales a mi desarrollo como mujer y como profesional".

A lo largo de su trayectoria, Julia Otero ha sido reconocida con algunos de los galardones más prestigiosos del sector, entre ellos cinco Premios Ondas, la Medalla de Honor de Barcelona en 2023 y el Premio de Honor de la Comunicación 2024 de la Diputación de Barcelona, que destacó su "periodismo honesto y responsable" y su papel como defensora del rigor informativo.

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