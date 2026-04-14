El juez Peinado no es el único en firmar autos con mensajes: otras veces en las que las palabras arriesgaron la independencia de la Justicia en España

Sí, pero Aunque en España se han visto otros autos polémicos, el estilo de estos podría definirse como sobrio si se observa el del mundo anglosajón. Tanto en EEUU como en Reino Unido, se escriben como si fuera una película la que algunos terminan entre rejas.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, los ministros Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente defendieron a Begoña Gómez, esposa del presidente, ante el auto de procesamiento del juez Juan Carlos Peinado, quien comparó a Pedro Sánchez con Fernando VII. Peinado ha sido criticado por errores como declarar muerta a Gómez en lugar de su padre. Este caso recuerda otros en la historia española donde los autos judiciales contienen mensajes políticos, como los de Baltasar Garzón sobre el franquismo o el caso de la Manada de Pamplona, donde el lenguaje judicial influyó en la percepción pública.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, los ministros Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente han salido en defensa de la esposa del presidente, Begoña Gómez, pese a que ni a la portavoz ni al titular de Transportes la prensa les haya cuestionado sobre el asunto.

"¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad? ¿O estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente? Porque de la respuesta de esa pregunta depende, en buena medida, el presente y el futuro de nuestra democrácia", se ha preguntado Puente respecto al auto de procesamiento del juez Juan Carlos Peinado contra Gómez, conocido este lunes.

En concreto, hace referencia a la comparación que el juez hizo entre Pedro Sánchez y el rey absolutista Fernando VII. En definitiva, un mensaje en un auto que ni es la única excentricidad de Peinado ni la única ocasión en la que se han visto en la historia de España.

De hecho, la instrucción en sí de Peinado podría calificarse hasta de cómica, si se tiene en cuenta el lapsus por el que el magistrado dio por muerta a la propia investigada. Fue cuando aseguró que Bolaños y la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, se conocieron en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, y no de su padre.

También fue sonada la ocasión en la que cuestionó que el nombramiento de la asesora se hiciera sin proceso de selección, siendo esto, evidentemente, legal; o aquella en la que se refirió al ministro de Justicia como investigado pese a estar aforado; o también la que calificó de "proterva" su actitud ante el juez. Sí, aseguró que Bolaños estaba obstinada en la maldad durante su peculiar declaración en Moncloa. Precisamente, entonces Peinado pidió una tarima para estar por encima de él.

Tal y como se avanzaba unas líneas más arriba, hay otros casos similares en la historia española, ya que hay autos que esconden entre sus líneas mensajes políticos, por los términos utilizados, como la "represión sistemática en el franquismo" a la que se refería Baltasar Garzón. Todos en causas políticas en las que resulta casi imposible evitar la carga ideológica. Por ejemplo, tanto en la sentencia como en los distintos autos de la causa del procés, el juez Pablo Llarena hablaba de "actuación coordinada", "orden constitucional" o "violencia".

Tan relevante resulta el lenguaje, que de un solo término puede depender ser más o menos libre, como en el caso de la Manada de Pamplona. Y es que la palabra "abuso", que no "violación" en la sentencia inicial de la Manada, llenó de indignación las calles. A ello se sumó el voto particular de uno de los magistrados, que consideró que la víctima "no había mostrado una actitud claramente contraria".

También llegan mensajes a través de escritos de la Fiscalía, como fue el uso de la palabra "terrorismo" para definir lo que ocurrió en Alsasua en 2016. Con aquella palabra, la condena para los agresores de los dos guardias civiles, que no llegó a la década, podría haber alcanzado hasta los 62 años.

Un estilo en la judicatura española que, si se compara con el anglosajón, resulta hasta sobrio. Y es que hay nombres propios de magistrados conocidos por una narrativa única, como es el caso del estadounidense Alex Kozinski, quien en un auto advirtió que aquello no era "una comisión ambulante para corregir cada error". Otro es el inglés Lord Denning, quien llegó a arrancar uno de sus autos con un "todo comenzó en un día de verano…". Sí, como si una película o un cuento, en el que algunos terminaron entre rejas.

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