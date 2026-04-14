El principal investigador de la Kitchen ratifica que el PP pagó con fondos reservados la operación parapolicial

Los detalles El inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga, asegura que los recibís de fondos reservados coinciden con las fechas que menciona Villarejo en los audios donde se escucha firmar su cobro.

En la última jornada del juicio de la Operación Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga, ha afirmado que el Partido Popular utilizó fondos reservados para financiar la operación ilegal destinada a sustraer pruebas comprometedoras del ex tesorero Luis Bárcenas. Fraga destacó que los audios del excomisario Villarejo coinciden con los recibos de estos fondos, revelando la magnitud de documentos hallados en su poder. Además, se mencionó que agentes de Asuntos Internos recibieron órdenes de vigilar discretamente a la familia Bárcenas. El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, habría recibido pagos de fondos reservados por sus servicios como confidente.

El juicio de la Kitchen ha enfrentado este martes una jornada más, en la que el inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Gonzalo Fraga, ha asegurado que el Partido Popular (PP) pagó con fondos reservados la operación ilegal para robar pruebas comprometedoras para la formación al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas.

"En los audios se escucha cómo se firma el recibí del cobro fondos reservados. Una vez desclasificado y aportados los recibís de fondos reservados, coincide la fecha. Es decir, la fecha que pone el señor Villarejo en sus audios coincide con otros datos periféricos u obtenidos a través de otros medios", ha declarado el principal investigador del caso, ante la Audiencia Nacional.

Según ha explicado Fraga, la Policía sabía que el excomisario José Manuel Villarejo guardaba documentos sensibles sobre la Kitchen, pero incluso los propios agentes se sorprendieron por la cantidad de pruebas que encontraron durante los registros de su casa y la oficina.

"La documentación en soporte digital, también la de papel, era mucho más de la esperada", ha relatado, añadiendo que "no hubo capacidad real para examinar todo ese material". Fraga incluso ha indicado que, "a nivel de soporte en papel", dejaron más de lo que se llevaron.

Entre las pruebas de Villarejo había multitud de audios en los que dejaba patente su influencia en los responsables del Ministerio del Interior, que también llegaba a la Presidencia del Gobierno, y que él mismo sabía que eso era un problema para el PP. "El problema que tienen es el poder que me han dejado", ha dicho Fraga, citando una frase del excomisario.

Policías vigilando a Bárcenas

Además, según ha explicado un agente de Asuntos Internos, mandos policiales dieron la orden a los agentes desplegados alrededor de la casa del extesorero del PP de que tuvieran "cuidado" para no ser descubiertos. "Que tengamos cuidado porque por allí vive Bárcenas", ha comentado uno de los agentes.

Según las declaraciones aportadas en el juicio, incluso Martín Blas, quien fuera responsable de Asuntos Internos, habría ordenado a sus subordinados seguir a la mujer de Bárcenas con la excusa de que estaba en peligro. Eso sí, recordando que no podían ser "detectados" por la familia Bárcenas.

Otra figura clave en la operación fue el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Sus labores como confidente fueron presuntamente recompensadas con 2.000 euros que habrían salido de fondos reservados del Estado. En este sentido, Fraga ha ratificado que hay cuatro pagos documentados que datan de junio, julio, agosto y septiembre de 2015. También se le habría dado una plaza en la Policía Nacional, aunque esto no ha sido explicado por el inspector jefe.

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