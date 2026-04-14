'Johnny Cartuchos' vuelve a protagonizar una pelea en Torrelavega: amenaza con una escopeta a varias personas

El pasado miércoles, este señor protagonizó otra pelea en el mismo municipio. En esa ocasión, acabó en el hospital, debido a que sufrió un grave golpe en la cabeza, y el agresor, fue detenido.

En Torrelavega, Cantabria, "una bronca de tráfico ha acabado rápidamente, y de forma lógica, cuando ha aparecido un individuo con una escopeta de caza", cuenta Iñaki López.

No es la primera vez que este hombre aparece en el programa, señala Cristina Pardo. Leo Álvarez recuerda que el pasado miércoles Más Vale Tarde contó que se había producido una pelea entre dos hombres, uno de ellos iba en patines, en el mismo municipio. "Uno acabó en prisión, el agresor, y el otro acabó en el hospital", señala el periodista.

"El de los patines, después de salir del hospital, en Novales, resulta que amenaza a los vecinos con una escopeta de aire comprimido", explica Álvarez. Este hombre, como expone el periodista, ha sido detenido por la Guardia Civil.

"Tiene 43 años y es el mismo, nada más salir de la bronca... una bronca más", añade. Iñaki cuenta que, además, los vecinos de la zona le conocen como 'Johnny Cartuchos'. "El mote me parece maravilloso para dedicarte, precisamente, a este tipo de amenazas", comenta el presentador. Beatriz de Vicente expone que "es un sujeto que presenta una peligrosidad criminal alta".

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