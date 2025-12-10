Gonzalo Bernardos no cree que se esté perdiendo poder adquisitivo: "Comparado con la pasada década, estamos muchísimo mejor"

"Fraga hablaba de las lentejas y Rufián es más gourmet y habla de la carne", comenta Gonzalo Bernardos en este vídeo, donde reflexiona sobre la pérdida de poder adquisitivo tras subir los precios por encima de los salarios.

Hoy Gabriel Rufián leía la cartilla a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados a propósito del coste de la vida y le reclamaba "sacar la comida del mercado especulativo".

Más Vale Tarde pregunta sobre esto a Gonzalo Bernardos, que en el vídeo sobre estas líneas afirma que "España no ha entendido que la década pasada fue horrible y fuimos muy para atrás".

El economista explica que en la actual "hemos tenido un problema con la guerra de Ucrania, que genera una elevada inflación", pero aún así "en el 2023, 2024 y 2025 en España se ganó poder adquisitivo".

Respecto a la situación de los salarios en España, donde se pierde poder adquisitivo por primera vez en dos años, Bernardos apunta que en el sector privado han crecido un 0,8% más que la inflación, lo que considera "está francamente bien".

Sobre la pérdida de poder adquisitivo entre 2020 y 2025, señala que "es una situación excepcional" provocada por la poca subida de salarios en 2021 y la gran inflación de 2022 y recuerda que, respecto a la anterior década, "estamos muchísimo mejor".

En el caso de los que cobran menos, sostiene que han experimentado "un crecimiento salarial espectacular", mientras el empleo ha experimentado "una media sensacional".

Por todo ello, considera que "Rufián está haciendo campaña electoral y editando lo que decía Fraga": "Fraga hablaba de las lentejas y Rufián es más gourmet y habla de la carne", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.