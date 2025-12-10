Ahora

Sesión de control

Rufián, a Sánchez: "A la gente no le da. ¿De qué sirve un país que va como un tiro si a la gente no le llega?"

¿Qué le ha dicho? "La familia que quiera comer hoy tres filetes de ternera y cenar tres filetes de salmón, le sale unos 30 o 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día?", ha lamentado el portavoz de ERC en el Congreso en la sesión de control.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, este miércoles.
"A la gente no le da". Así de tajante se ha mostrado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este miércoles en el Congreso, donde le ha echado en cara al presidente del Gobierno que "lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida".

De esta manera, Rufián ha insistido en que "a la gente no le da". "¿De qué sirve un país que va como un tiro si a la gente no le llega? La familia que quiera comer hoy tres filetes de ternera y cenar tres filetes de salmón, le sale unos 30 o 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? ", ha señalado. Además, ha asegurado que "la carne en los últimos tres años ha subido un 50%, la leche un 60% y los huevos un 70%".

"¿De qué sirven los rankings?", le ha preguntado el portavoz de ERC a Sánchez, para más tarde añadir que "la gente no come rankings". Así, le ha sugerido -y exigido- sacar la comida "del mercado especulativo", al igual que la vivienda.

"No le va a echar la corrupción. Lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes porque si no, llega Abascal a caballo", ha señalado.

Así, le ha recriminado a Sánchez que "su solución siempre es bajar el IVA, parecida a la solución del PP". "¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA?", le ha espetado Rufián, y ha añadido: que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios".

"Somos muy conscientes de que no es suficiente"

Ante esto, el jefe del Ejecutivo ha respondido que "este Gobierno es la primera economía en Europa que más creación de empleo ha tenido durante estos últimos años, somos el tercer país europeo donde más ha subido el poder adquisitivo y somos el tercer país europeo donde más se ha reducido de la desigualdad". Esto, ha dicho Sánchez, no es "en absoluto" un "mensaje autocomplaciente" y tampoco significa que aún no queda trabajo por hacer.

"Le voy a dar un dato y usted lo sabe bien porque proviene de Cataluña. Este Gobierno durante estos últimos siete años ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que la anterior administración del señor Rajoy. 300.000 millones de euros. ¿Para qué? Para financiar y robustecer la sanidad pública, la educación pública, todas las políticas vinculadas con los servicios sociales...", ha defendido Sánchez. Además, ha hecho hincapié en que su Gobierno ha "aumentado el salario mínimo interprofesional un 61%" y han "revalorizado las pensiones conforme al IPC"

Pese a ello, Sánchez ha reconocido que "somos muy conscientes de que no es suficiente". "Y no es suficiente porque en aquellas administraciones gobernadas por la derecha con el apoyo de la ultraderecha lo que están haciendo es trasferir esos recursos que estamos dando para financiar el estado de bienestar, a las élites de los territorios. La Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura, Castilla y León...", ha indicado. Así, ha hecho hincapié en que "tenemos que denunciar los recortes, la privatización y el aumento de las listas de espera".

