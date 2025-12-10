Zaida Cantera, al ver el choque de Sánchez y Feijóo por el feminismo: "En este tipo de discusiones siempre pierden las mujeres"

Zaida Cantera e Iñaki López reflexionan en este vídeo sobre el bronco debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el que se han echado en cara los casos de acoso sexual en el seno de ambos partidos.

Los presuntos escándalos por acoso sexual en el seno del PSOE también han sido protagonistas en la sesión de control al Gobierno de hoy en el Congreso de los Diputados.

De este modo, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantenían un bronco debate en el que el líder del PP le decía al presidente del Gobierno que "la lección de feminismo se la debieron explicar en los prostíbulos", mientras Sánchez hablaba de "un problema estructural".

"Es una auténtica vergüenza la imagen que se está ofreciendo", apunta Iñaki López, que en el vídeo sobre estas líneas opina que "en este tipo de discusiones, la única que rebaña es la ultraderecha". También señala que es "lamentable" que ambos partidos se tiren a la cabeza sus respectivos casos de acoso sexual.

A propósito de esto, Zaida Cantera recoge las palabras de Iñaki y añade tajante que "en este tipo de discusiones siempre pierden las mujeres".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.