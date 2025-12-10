Cataluña plantea sacrificar a 60.000 jabalíes tras el brote de peste porcina africana

Los detalles De llevarse a cabo esta medida, se reducirá a la mitad la población de jabalíes en la comunidad.

Cataluña planea reducir a la mitad la población de jabalíes debido a un foco de peste porcina africana, que no ha afectado a ninguna de las 55 granjas en el área de vigilancia de 20 kilómetros alrededor de Cerdanyola del Vallès. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, informó que todas las pruebas en las granjas dieron negativo. Se estableció la Mesa del Jabalí para abordar la sobrepoblación, proponiendo un objetivo de 4 jabalíes por km². La Generalitat ofrece incentivos para capturar jabalíes, y se intensificarán las capturas con armas de fuego con silenciador en áreas de bajo riesgo. Además, se investigan posibles orígenes del foco, incluyendo un laboratorio cercano.

Cataluña se plantea reducir a la mitad la población de jabalíes en todo el territorio a raíz del foco de peste porcina africana (PPA), que no ha afectado a ninguna de las 55 granjas que hay en el área de vigilancia de 20 kilómetros a la redonda en torno al lugar donde se detectaron los primeros casos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha explicado este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en una comparecencia en una comisión en el Parlament junto a la titular de Interior, Núria Parlon, en la que la oposición ha cuestionado la respuesta del Govern y ha criticado que señalara como posible origen del foco un bocadillo contaminado.

Ordeig ha explicado que el martes terminaron las pruebas en las 16 granjas que hay cerca de la zona de vigilancia que quedaban pendientes de análisis y ha desvelado los resultados: "Todas negativas".

El conseller ha recordado que semanalmente se repiten analíticas en las 39 granjas que se analizaron en primera instancia, por estar dentro del radio, y que todas siguen dando negativo, con lo que en total son 55 las explotaciones que están libres de la enfermedad.

"La peste no está en ninguna granja", ha asegurado Ordeig, que ha explicado que harán otra PCR a los cerdos de esta zona que ya se están llevando al matadero, como se acordó con el sector.

Así, doce días después de la declaración del foco, se mantienen los 13 positivos, todos ellos localizados dentro del primer radio de afectación establecido a los seis kilómetros de los dos primeros casos, hallados en Bellaterra, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Asimismo, Ordeig ha anunciado la constitución de la Mesa del Jabalí de Cataluña, en la que las organizaciones implicadas, administraciones y cazadores acordaran como afrontar la sobrepoblación de esta especie.

Actualmente, Cataluña registra una densidad media de 6,3 jabalíes por km², con una población reproductora estimada de 125.000 ejemplares, y la Dirección General de Bosques propone establecer un objetivomáximo de 4 jabalíes por km².

Para lograrlo, hay que "reducir al 50 % la población" de jabalíes, que en determinadas zonas de Cataluña está "disparada", ha dicho Ordeig. Esta medida es necesaria para disminuir riesgos, dado que los jabalíes son responsables del 90% de los accidentes causados por fauna, son vectores de enfermedades como la PPA y generan daños importantes en los cultivos, ha apuntado el conseller.

Incentivos de 20 euros por captura

Desde 2021, la Generalitat mantiene una línea de ayudas de un millón de euros anuales para fomentar la captura de jabalíes, con incentivos de hasta 20 euros por ejemplar capturado, ayudas para el transporte de piezas de entre 5 y 10 euros por animal y subvenciones para mejorar puntos logísticos de carne de caza.

Por su parte, Parlon ha explicado que un total de 2.620 efectivos de distintos cuerpos han intervenido hasta ahora para contener el foco de peste porcina africana en Collserola.

Uso de armas con silenciador Parlon ha detallado que se entra en una segunda fase en la que el Govern prevé intensificar las capturas de jabalíes con armas de fuego con silenciador, que se usan solo en el segundo radio de menos riesgo, el de 20 kilómetros a la redonda.

La consellera ha detallado que en la primera fase no se hicieron batidas de jabalíes en la zona crítica de un radio de seis kilómetros y que en esta segunda fase ayer se iniciaron las capturas en el segundo radio, a cargo de 37 agentes del Grupo Especial de Captura Cinegética y de Gestión de animales (GECA) de los Agentes Rurales.

El Govern ha reiterado el "total apoyo" al comité auditor de expertos que está analizando si la peste porcina podría haber salido de algún laboratorio; el más cercano es el centro de salud animal IRTA-CReSA, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra.

En el Congreso de los Diputados, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que continúan las negociaciones para reabrir exportaciones y ha recordado que el control de la sobrepoblación de fauna silvestre es competencia de las autonomías.

