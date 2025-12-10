Detenidas cinco personas por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas para robarle sus criptoactivos

Los detalles La banda secuestró a una pareja en plena calle para conseguir las claves de sus criptoactivos y así acceder al dinero. La mujer fue liberada por sus captores e interpuso una denuncia.

Cinco personas han sido detenidas en España y cuatro imputadas en Dinamarca por el secuestro y asesinato de un hombre en Mijas, Málaga, para robar sus criptoactivos. El grupo criminal asaltó a una pareja, disparando al hombre y reteniéndolos en una vivienda mientras intentaban acceder a su billetera digital. La mujer fue liberada, pero el hombre apareció muerto en una zona boscosa. La policía detuvo a cinco personas en España y realizó registros en Madrid y Málaga, encontrando armas, ropa con sangre y dispositivos electrónicos. Cuatro personas más fueron imputadas en Dinamarca, dos de ellas en prisión.

Cinco personas han sido detenidas por la Policía Nacional en España y otras cuatro han sido imputadas en Dinamarca por el secuestro y asesinato de un hombre el pasado mes de abril en Mijas (Málaga) para sustraer sus criptoactivos, el dinero guardado en criptomonedas.

Las pesquisas policiales apuntan a que el grupo criminal asaltó a una pareja en plena calle y, tras disparar al hombre, introdujeron a ambos en una vivienda donde permanecieron retenidos varias horas, mientras trataban de acceder a su billetera digital de criptoactivos, según ha informado este miércoles la Policía.

La mujer fue liberada por sus captores a medianoche, mientras que su pareja estuvo en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de Mijas, con evidentes signos de violencia y un disparo recibido en una pierna.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer en las dependencias policiales de Málaga en la que comunicaba que cuando se encontraba con su pareja en Mijas fueron asaltados por un grupo de tres o cuatro personas encapuchadas vestidas de negro, que portaban guantes, ocultaban sus rostros con pasamontañas y llevaban armas de fuego.

En el transcurso del asalto acorralaron al hombre, al que dispararon en una pierna cuando trataba de huir. Después introdujeron a ambos en un vehículo y los trasladaron al interior de una vivienda, donde permanecieron retenidos durante varias horas mientras los secuestradores trataban de sustraer los criptoactivos.

Los agentes han detenido a cinco personas en España y han llevado a cabo seis registros domiciliarios en Madrid y Málaga. Además, se ha imputado a otras cuatro personas que se encuentran en territorio danés, dos de las cuales permanecen actualmente en prisión por hechos similares a los investigados.

En los registros, los agentes han localizado dos armas de fuego cortas —una real y otra simulada—, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre y vestigios biológicos compatibles con la sangre hallada en la vivienda donde las víctimas permanecieron retenidas.

Asimismo, han intervenido documentación de interés para la causa, además de múltiples dispositivos electrónicos y móviles.

