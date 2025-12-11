Detenido el expresidente de Bolivia Luis Arce por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, en una imagen de archivo.

Los detalles Es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía.

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz por una investigación de presunta corrupción, según informó su exministra de la Presidencia, María Nela Prada. Prada declaró que Arce no fue notificado ni convocado formalmente para declarar, y fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). La detención podría estar relacionada con manejos del Fondo de Desarrollo Indígena durante su periodo como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales. Prada considera que la detención es un abuso y recordó que, como expresidente, Arce debería enfrentar un juicio de responsabilidades. Hasta ahora, ninguna autoridad gubernamental ha comentado sobre el arresto.

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, por una investigación por presunta corrupción, señaló su exministra de la Presidencia, María Nela Prada.

"Él (Arce) estaba solo, lo han metido a un minibús con cristales tintados, es lo que tenemos conocimiento", dijo Prada a los medios en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, a donde la exministra llegó para obtener más información sobre la aprehensión del exmandatario.

Prada señaló que Arce (2020-2025) no fue notificado, ni convocado formalmente a declarar, "simplemente lo han arrestado, lo han subido a un minibús" y trasladado a la Felcc.

Según medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla abandonado tras dejarla embarazada, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

Prada dijo a los medios que si es por el caso del Fondo Indígena, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro y recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

La exministra consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que "rindan todos los informes necesarios" y para "evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción".

La gestión de Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a retornar a dar cátedra en la universidad.

Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce.