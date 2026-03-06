Garat, sobre el envío de la fragata a Chipre: "Es una excelente idea, porque España necesita arrimar el hombro con Europa"

El almirante de la Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, apoya al Gobierno por la acción de apoyar la defensa de Chipre, pero critica que la decisión no haya pasado por la aprobación del Congreso. "No es lo que dice la ley".

El conflicto entre Estados Unidos y España persiste, con la postura de Pedro Sánchez enfrentada a los deseos bélicos de Donald Trump. Críticos señalan una contradicción en Sánchez al decir "No a la guerra" y luego enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Según Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, es positivo que España apoye a Europa para contrarrestar a líderes como Trump, Putin y Xi Jinping. Sin embargo, cuestiona que el envío no pase por el Congreso, como exige la ley. Aún hay tiempo para que el Gobierno lo consulte antes de que la fragata llegue a su destino.

Para Garat, es "una excelente idea mandar una fragata a Chipre, porque España necesita, por fin, arrimar el hombro con los países europeos para poder crear una alternativa política al mundo de monstruos que tenemos con los presidentes Trump, Putin y Xi Jinping", , ha explicado Juan Rodríguez Garat, almirante de la Flota retirado y ya un colaborador clave en Más Vale Tarde para analizar esta guerra de Oriente Medio.

En lo que no está de acuerdo, "porque no es lo que dice la ley", es que el envío de la fragata Cristóbal Colón "no tenga que pasar por la aprobación del Congreso". El almirante retirado ha explicado en MVT que la ley es muy clara y explica que para este tema hay que pasar por el Parlamento.

Eso sí, aclara que el Gobierno todavía puede acudir al Congreso para preguntar por el envío de la fragata. Tienen de tiempo hasta que esta llegue a Chipre y, todavía, quedan unos días.

Y recuerda: "No hay ningún contacto. El mundo de lo militar y el de la política son mundos paralelos. Desde esta perspectiva uno puede decir lo que quiera", asegura. Incluso se puede decir "No a la guerra" y "enviar una fragata a una misión de retaguardia".

Todo forma parte de una campaña defensiva que, "si no lo hiciera esta fragata, lo tendría que hacer otra unidad extrayéndola de otro sitio".

