Ahora

Trump conta España

Garat, sobre el envío de la fragata a Chipre: "Es una excelente idea, porque España necesita arrimar el hombro con Europa"

El almirante de la Flota retirado, Juan Rodríguez Garat, apoya al Gobierno por la acción de apoyar la defensa de Chipre, pero critica que la decisión no haya pasado por la aprobación del Congreso. "No es lo que dice la ley".

Garat, sobre el envío de la fragata a Chipre: "Es una excelente idea, porque España necesita arrimar el hombro con Europa"

El choque entre Estados Unidos y España, entre los deseos bélicos de Donald Trump y la postura tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, continúa. Los que critican que nuestro país no le baile el agua al presidente estadounidense, consideran que Sánchez ha caído en una gran contradicción: decir "No a la guerra" y, un día después, enviar la fragata de guerra Cristóbal Colón para apoyar la defensa de Chipre.

Para Garat, es "una excelente idea mandar una fragata a Chipre, porque España necesita, por fin, arrimar el hombro con los países europeos para poder crear una alternativa política al mundo de monstruos que tenemos con los presidentes Trump, Putin y Xi Jinping", , ha explicado Juan Rodríguez Garat, almirante de la Flota retirado y ya un colaborador clave en Más Vale Tarde para analizar esta guerra de Oriente Medio.

En lo que no está de acuerdo, "porque no es lo que dice la ley", es que el envío de la fragata Cristóbal Colón "no tenga que pasar por la aprobación del Congreso". El almirante retirado ha explicado en MVT que la ley es muy clara y explica que para este tema hay que pasar por el Parlamento.

Eso sí, aclara que el Gobierno todavía puede acudir al Congreso para preguntar por el envío de la fragata. Tienen de tiempo hasta que esta llegue a Chipre y, todavía, quedan unos días.

Y recuerda: "No hay ningún contacto. El mundo de lo militar y el de la política son mundos paralelos. Desde esta perspectiva uno puede decir lo que quiera", asegura. Incluso se puede decir "No a la guerra" y "enviar una fragata a una misión de retaguardia".

Todo forma parte de una campaña defensiva que, "si no lo hiciera esta fragata, lo tendría que hacer otra unidad extrayéndola de otro sitio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se enroca y lanza otro aviso a Irán: "No habrá acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente"
  2. Sánchez muestra su "respeto" a Trump pero se planta ante la guerra "ilegal" contra Irán: "Es un extraordinario error que vamos a pagar"
  3. Vox tumba la segunda votación para investir a Guardiola y deja Extremadura al borde de la repetición electoral
  4. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  5. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  6. El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre la pasasela de El Bocal