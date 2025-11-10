Gabaldón (Utiel) explica que el día de la DANA llamó a Pradas y a la delegada del Gobierno: "En lo que solicité, me atendieron"

El alcalde de Utiel ha señalado que realizó una "llamada de socorro" tanto a la entonces consellera Salomé Pradas como a la delegada del Gobierno para que "activaran a la UME". "Las dos me dijeron que sí", ha recordado.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha indicado que el día de la DANA él llamó a tres personas: la entonces consellera Salomé Pradas; la delegada del Gobierno Pilar Bernabé; y al jefe de Bomberos.

Durante su entrevista en Más Vale Tarde, ha recordado que Utiel se inundó a las 14:00 horas. "Yo llamé al terminar el CECOPAL que convocamos a las 13:00 horas", ha explicado.

De esta forma, ha asegurado que nada más terminar se puso en marcha el plan de inundaciones. "Mi llamada era de socorro y que activaran la UME", ha señalado, asegurando que tanto Pradas como la delegada del Gobierno le dijeron que "sí".

"En relación con lo que solicitaba, estuvieron ahí", ha asegurado, dejando claro que, en todo lo que él les solicitó, le atendieron.

En cuanto a si habló ese día con Carlos Mazón, el alcalde ha indicado que "no se acuerda", que lo único que sabe es las llamadas que él realizó. "Yo tampoco le llamé", ha confesado, indicando que estaba centrado en lo que estaba ocurriendo en Utiel y aclarando que, aunque no sabe qué día fue, sí que mantuvo contacto en algún momento con el ya presidente en funciones de la Comunidad Valenciana.

