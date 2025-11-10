El alcalde de Utiel asegura no recordar cuándo habló con Mazón: "Yo tampoco le llamé. No sé la información que manejaba"

Ricardo Gabaldón ha destacado que él llamó a la entonces consellera Salomé Pradas, a la delegada del Gobierno y al jefe de Bomberos, confesando que, aunque habló con Mazón, no recuerda cuándo fue.

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, ha reconocido en Más Vale Tarde que no recuerda cuándo se produjo esa llamada que Carlos Mazón asegura que mantuvieron. "He hablado en varias ocasiones con él, pero no recuerdo el día", ha destacado.

"Me han preguntado si el 29 de octubre hablé con él. Yo sé a quién llamé yo", ha indicado, explicando que él se puso en contacto con la entonces consellera Salomé Pradas, "que estaba enterada de que nos ahogábamos"; con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y con el jefe de Bomberos, para ver si podían "remitir algún helicóptero y mandarles a la UME".

De esta forma, el alcalde ha señalado que él está convencido de que Carlos Mazón se "preocupó" por lo que estaba ocurriendo. "Él ya ha dicho que se equivocó no viniendo a Utiel", ha destacado.

Gabaldón ha reconocido que él tampoco le llamó ese día porque estaba centrado en lo que estaba ocurriendo en Utiel. "Había gente que estaba ya con el agua al cuello", ha recordado.

Por tanto, ha explicado que él llamó a las personas que creía que podían ayudarles. "No sé la información que Mazón manejaba, sé que yo se lo trasladé a la consellera y a la delegada del Gobierno", ha zanjado.

