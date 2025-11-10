Iñaki López, tras ver a la reina Sofía en un viaje oficial a China: "Sabe hablar mejor chino que español"

El rey Felipe VI y la reina Letizia realizan su primer viaje oficial a China. Desde Más Vale Tarde, Luis Sanabria repasa los viajes anteriores de la Casa Real al gigante asiático y analiza las agendas de las reinas.

Según explica el periodista, en 1978 don Juan Carlos y doña Sofía protagonizaron uno de sus primeros viajes a China. Una incursión en la que apenas participaron empresarios y la mayoría de los acompañantes eran periodistas encargados de documentar todo lo necesario.

Durante aquel viaje, la reina Sofía tuvo su propia agenda particular, algo que también hará doña Letizia. Como se puede apreciar en las imágenes que acompañan el vídeo, llegó a intercambiar algunas palabras en chino en varios de sus actos.

"Me llama la atención la reina (Sofía) hablando en chino. Sabe hablar mejor chino que español", bromea Iñaki López tras ver el vídeo.

