Una endocrina alaba el Ozempic contra la obesidad: “Ayuda a comer bien. Hay casos graves que deberían mantenerlo de por vida”

La OMS asegura que adelgazantes como Ozempic deben ser de acceso universal para combatir la obesidad y Más Vale Tarde se pone en contacto con una endocrina para desgranar el funcionamiento del fármaco y para quién está indicado su uso.

"¿Cada vez que nos salga barriga podemos recurrir al Ozempic o al final la única solución para algo crónico y que nos va a acompañar toda la vida, como es la obesidad, es 'menos plato y más zapato'?", pregunta Iñaki López en Más Vale Tarde a la jefa de Nutrición y Endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz, Clotilde Vázquez.

Con motivo de la reciente recomendación de la OMS, en la que asegura que adelgazantes como Ozempic deben ser de acceso universal para combatir la obesidad, el programa de laSexta se rodea de expertos y pacientes con el fin de conocer su funcionamiento y saber para quién está indicado.

La doctora Vázquez advierte de que las dietas tienen que ser personalizadas y afirma que la obesidad "es una enfermedad muy compleja" para la que "necesitamos medicamentos" y la compara con otras dolencias como la hipertensión. "Hay hipertensiones leves que son con quitarnos un poco la sal ya somos capaces de controlarlas y otras hipertensiones que necesitan tres fármacos", pone como ejemplo. "Con la obesidad pasa lo mismo", recalca.

"Estos grupos de fármacos han demostrado que consiguen disminuir ese almacenamiento de la grasa" y además, ayuda a regular la ansiedad, defiende. "A lo que más ayudan es a comer bien y hay casos graves que deberían manenerlo de por vida", reflexiona.

La endocrina está convencida de que la sanidad pública en un futuro cubrirá estos fármacos a aquellas personas que los necesiten.

Los efectos secundarios

Cristina Pardo, presentadora del espacio, pregunta a la doctora Vázquez por los posibles efectos secundarios y apunta a las pérdidas de visión como uno de los que más preocupan a la sociedad. La experta tranquiliza a la población: "la retinosis aguda afecta a un ínfimo número de pacientes". No obstante, si hay algún problema retiniano, no se deben usar, por precaución.

Advierte además de la importancia de que estos tratamientos sean monitorizados por personas expertas para evitar que se pierda masa muscular y que se sigan ingiriendo las suficientes proteínas. "En menor cantidad, pero hay que seguir comiendo equilibradamente", indica y da un truco para saber si se está perdiendo muscular: "si se está perdiendo peso pero la cintura no disminuye, es por eso".

