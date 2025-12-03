Una diabética, en contra del uso de Ozempic para perder peso: "Los diabéticos tenemos escasez para encontrarlo"

En 'Más Vale Tarde', varios ciudadanos expresan su rechazo al uso de este fármaco, indicado para la diabetes, como método rápido de pérdida de peso, alertando de la escasez que sufren quienes lo necesitan.

El debate sobre el uso de Ozempiccontinúa en aumento. El equipo de Más Vale Tarde ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos ante la creciente tendencia de emplearlo para adelgazar, una práctica que ya está provocando problemas de disponibilidad en farmacias.

Una de las entrevistadas, diabética y usuaria del fármaco por "prescripción médica", se muestra contundente: "Me parece muy mal, porque si no los diabéticos tenemos escasez para encontrarlo". La mujer insiste en la importancia de priorizar a quienes realmente lo necesitan para controlar su enfermedad.

Una preocupación que se repite entre otros viandantes. "Están habiendo muchas contraindicaciones", alerta otra señora, a lo que otra mujer critica: "Lo que me parece mal es que ahora lo puedan pedir hasta por internet, y los diabéticos se han quedado sin él"..

Cuando el reportero pregunta si "la solución a la obesidad pasa por el uso de Ozempic", la respuesta generalizada es que no. "Yo perdí 25 kilos, pero haciendo un régimen estricto y sin pincharme", afirma un hombre, destacando la importancia de "la dieta y el ejercicio".

