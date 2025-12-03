La endocrina Clotilde Vázquez, tajante sobre el Ozempic para perder peso: "Son fármacos seguros y potentes"

La endocrina Clotilde Vázquez defiende que el Ozempic es uno de los mejores fármacos para tratar la obesidad pero alerta sobre usarlo para perder pocos kilos rápidamente: "Es una barbaridad".

Clotilde Vázquez, jefa de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz destaca en este vídeo de Más Vale Tarde que hallazgo del Ozempic y de hasta 15 medicamentos de este estilo "ha sido tan importante que ha recibido el Premio Princesa de Asturias". Pero, ¿es tan bueno para poder aplicárselo incluso alguien que quiera perder 3 o 4 kilos para estar mejor?

"No es la única razón por las que las personas pierden peso", explica la especialista, que detalla que "se ha descubierto, en principio, para la diabetes, como mejora": "Mejora la secreción de la insulina por parte del páncreas cuando es necesaria, mejora la función hepática y la cardiaca y a largo plazo evita las complicaciones de este enfermedad".

Por otro lado, Vázquez explica que también se ha descubierto sus beneficios para personas que no son diabéticas pero que "tienen una acumulación de grasa excesiva, que es una enfermedad". La experta destaca que "son fármacos seguros y potentes, pero que se tienen que utilizar siempre cuando está indicado y acompañado de un cambio de estilo de vida": "Si no es disparar cañonazos a moscas".

La especialista destaca que "es uno de los mejores fármacos que hemos tenido de los que llevamos tratando a personas con esta enfermedad, pero no se puede usar mal". Por eso, la nutricionista insiste en que no se puede usar para perder michelín o pocos kilos: "Es una barbaridad usarlo para adelgazar de cara a una boda".

