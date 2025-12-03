Raquel perdió 27 kilos en un año gracias a Saxenda, similar al Ozempic: "Me quitó la ansiedad por comer"

Raquel Robledo pesaba 135 kilos cuando comenzó a usar Saxenda, un fármaco inyectable para tratar la obesidad que le recomendó su médica y con el que perdió 27 kilos en un año.

Raquel Robledo padecía obesidad desde muy pequeña. "Desde los 7 años yo ya estaba con kilos demás, fui creciendo y seguía engordando", explicó Raquel en un reportaje de Equipo de Investigación en 2024, que MVT recuerda en este vídeo, donde la mujer explicaba que "todo venía de un problema que tenía en la espalda".

"Al hacer deporte me hacía mucho daño, si comía no lo quemaba, engordaba", recordaba la mujer, que confesó haber llegado a pesar 135 kilos: "No podía andar, me tenía que sentar". Fue entonces cuando empezó a usar Saxenda, un fármaco inyectable para tratar la obesidad. "Siempre te pinchas alrededor del ombligo, todos los días", explicaba Raquel, que aseguraba que el fármaco le "quitó al ansiedad de comer": "Te quita las ganas de comer por completo".

Raquel perdió 27 kilos en tan solo un año. En su caso, el tratamiento fue recetado por su médica de cabecera. "Estoy en la fase final porque mi doctora está viendo que he llegado a un límite que no me está haciendo nada y me ha puesto en mantenimiento", explicaba Raquel en el vídeo, donde también desvelaba sus efectos secundarios: "Dolor de cabeza, nada más, cada vez que subía la dosis, pero cuando el cuerpo se acostumbra ya no te duele".

En un año, Raquel se gastó 3.000 euros pero insistía en que el tratamiento había "merecido la pena".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.