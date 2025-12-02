Benjamín Prado desvela cómo fue la fiesta tras el último concierto de Sabina: "Acabamos en un karaoke a las cinco de la mañana"

Joaquín Sabina ofreció su concierto de despedida el pasado domingo en el Movistar Arena. En este vídeo de Más Vale Tarde, Iñaki López y Benjamín Prado comparten las anécdotas de aquella noche.

El pasado domingo, 30 de noviembre, Joaquín Sabina ofreció en el Movistar Arena su concierto de despedida. Un evento que no se quiso perder el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, quien ahora en plató desvela algunas anécdotas de aquella mágica noche.

"A Benjamín le vi hace poco en el concierto de despedida de Sabina. Creo que tú y otros varios, como El Gran Wyoming y otro cuyo nombre no diré por discreción, os fuisteis a hacer un homenaje a Sabina hasta las cinco de la mañana", comenta Iñaki, y añade que Sabina "habría estado orgulloso de esa despedida".

Por su parte, Benjamín Prado ha explicado qué hizo durante la noche: "Acabamos en un karaoke hasta las cinco y media de la mañana. ¿Qué te parece?".

"Yo, si hubiera terminado en un karaoke el domingo por la noche, te puedo asegurar que hoy martes no estaría en las buenas condiciones en las que estás tú. Muy bien, Benjamín", aplaude Cristina Pardo tras conocer la noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí