El 'cura coctelero' José Ceacero sostiene que dieron "asistencia económica" a las monjas de Belorado: "No sabíamos que tenían oro"

José Ceacero, conocido como el 'cura coctelero' en el caso de las exmonjas de Belorado, responde en este vídeo a las exreligiosas: "Reniegan de nosotros en cuestiones de fe, pero no en otras".

Las exmonjas de Belorado vuelven a ser noticia, en esta ocasión por ratificar su denuncia contra el arzobispo de Burgos por delitos de coacciones y revelación de secretos. A punto de cumplirse un año de que saltara el caso, las exclarisas han hecho público que reniegan del asesoramiento que tuvieron entonces del falso obispo Pablo de Rojas y el 'cura coctelero' José Ceacero.

Precisamente Iñaki López ha podido hablar con Ceacero, que en el vídeo sobre estas líneas explica que durante el casi mes y medio que vivieron con las exreligiosas en el monasterio les ofrecieron "asistencia espiritual, pero también a nivel civil y económica".

"A nosotros nos decían que no tenían dinero y nos llegaron a pedir un millón 200.000 euros para pagar el monasterio de Orduña", afirma Ceacero, que comparte una transferencia de 6.050 euros que habrían transferido a las monjas cismáticas: "Reniegan de nosotros en cuestiones de fe, pero no en otras", defiende.

Ceacero asegura que "no teníamos ni idea de que tenían oro" y que les tuvieron que ayudar económicamente, además de asistirlas a la hora de trasladar sus sociedades del registro de entidades religiosas al registro general de asociaciones, si bien el Ministerio del Interior no dio el visto bueno. Por ello, mantiene que "ellas no tienen esas asociaciones civiles que dicen tener".

En este sentido, señala que la única salida de las exmonjas es "fundar una asociación de cero, como han hecho con el restaurante de Arriondas".