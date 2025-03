El falso cura Ceacero, ante las preguntas de Equipo de Investigación: "Me voy a poner yo también pesado"

La mano derecha del falso obispo Pablo de Rojas, José Ceacero, estalla ante las insistentes preguntas de Equipo de Investigación sobre los miembros de la Pía Unión. "Es cabezona, ¿eh?, no voy a hablar de eso".

José Ceacero, mano derecha del falso obispo Pablo de Rojas, actúa como portavoz de la Pía Unión. Equipo de Investigación acude al convento de Belorado para hablar con él.

El programa le comienza preguntando por el misterioso benefactor de las monjas, si temen que eche para atrás, ante lo que Ceacero echa balones fuera.

La periodista insiste en que no se ven ni miembros de la Pía Unión, ni seminaristas, a lo que el falso cura reacciona más tajante. "Es cabezona, ¿eh?, no voy a hablar de la Pía Unión", responde, advirtiéndole de que "si usted es pesada, ya me voy a poner yo también pesado y maleducado".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024.