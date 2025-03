Fabada asturiana, paella y arroz con leche: este es el menú de 15 euros del nuevo restaurante de las monjas de Belorado

"Estamos en marcha...desde el lugar de la Reconquista en España, de la mano de la Santina de Covadonga". Así presentan en su cuenta de Instagram el nuevo restaurante de las exmonjas de Belorado (Burgos). Tras su polémica expulsión del convento, las famosas clarisas hacen frente este martes a su día más importante de los últimos meses con la inauguración de Santa María del Chicu, nombre elegido para su local, situado en Arriondas, Asturias. Las religiosas apuestan por precios económicos y un menú sencillo de comida típica asturiana.

El nombre se debe a que su ubicación se encuentra en el lugar de otro restaurante anterior ya cerrado, el antiguo hotel Ribera del Chicu. Y es que las religiosas van a seguir en su condición de clausura en las habitaciones de la planta superior del local, según cuenta a laSexta su portavoz, Francisco Canals.

Aunque hubo un primer pase de prueba hace dos días, y este martes el restaurante servirá comidas a los periodistas acreditas para la inauguración, será el miércoles 12 cuando entre ya en funcionamiento para el público general. Y, aviso para interesados, hay muchas reservas ya realizadas para comer en este local, que puede atender a unos 40 comensales en sala.

Un menú de 15 euros

En redes sociales circula ya algún vídeo de quienes han podido probar sus platos, un menú sencillo y de comida regional para el que se han estado preparando las clarisas. Según cuenta Canals, las monjas "se han tomado muy en serio" lo de aprender a cocinar platos asturianos, por lo que "durante un mes" se han formado con una cocinera local de Arriondas, "un curso para aprender la fabada perfecta". Aunque lo de la gastronomía ya lo llevan de base, ninguna de ellas es de la zona, por ello que han querido aprender su cocina.

Otros platos locales que ofrecen el tradicional cachopo, además del arroz con leche, también típico en Asturias.

Y todo ello, además, a precios económicos: "No quieren convetrir esto en club de ricos y de turistas, quieren dar la oportunidad a todo el mundo", explican. El menú diario costará 15 euros, y durante el fin de semana estará a 18. No es de extrañar, a esos precios, que tengan reservas de personas que vienen de "toda España" o grupos desde zonas cercanas como Gijón u Oviedo, cuenta Canals.

También habrá lugar para otros platos como paella -una de las clarisas es valenciana- y en su cartel retratado en sus redes sociales aparecen otros platos como macarrones boloñesa o muslitos de pollo.

Para terminar, y además de su servicio en mesa, las exmonjas disponen de una tienda en el mismo restaurante donde se podrán adquirir sus típicos dulces y chocolates. Para reservar, se puede llamar al teléfono que aparece en su cuenta de Instagram

Las religiosas afrontan con "ilusión" esta etapa mientras que tendran que seguir haciendo frente a sus cuentas pendientes, como la reciente denuncia del Arzobispado, que las acusó de haber disfrutado de la pensión de una hermana fallecida en 2022 durante años. La Seguridad Social investiga esta situación, de la que ellas dieron una explicación: admitieron haber cobrado durante un par de meses la pensión de Sor Nieves, que falleció en 2024, pero aseguran que la habían devuelto.