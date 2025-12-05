Ahora

'Reconciliación'

¿Cuánto podría ganar Juan Carlos I con sus memorias? José Apezarena comparte sus cálculos

Este viernes se ha publicado la versión en audiolibro de las memorias del rey Juan Carlos I. El propio monarca ha sido el encargado de locutar varios pasajes de este.

Cristina Pardo manifiesta su sorpresa al escuchar al emérito que, por ejemplo, "España no es automáticamente monárquica, le corresponde al rey forjar la monarquía todos los días" o que en "la actualidad se enfrenta a ataques frontales por parte de ciertos partidos políticos", excluyendo la responsabilidad que podría tener él en esa debilidad, "no deja de pasmarle a uno".

José Apezarena, por su parte, expone que "quien no está haciendo mucho por la monarquía es el propio rey Juan Carlos, pero es que está repitiendo errores". El periodista cuenta que en la Zarzuela pidieron al emérito "que se quedara quieto y no ha hecho ni caso". "Está constantemente desobedeciendo y haciendo daño", añade.

Pardo pregunta al periodista si se sabe cuánto podría haber cobrado el monarca por la publicación de sus memorias. Apezarena indica que no se ha publicado la cifra pero que él ha hecho un cálculo para deducirlo.

"Imaginemos que vende un millón de libros, que puede vender", indica Apezarena, "y le dan cinco euros por libro, que es poco, cinco millones de euros". "Y además está en un país que no tributa...", concluye, irónica, Cristina, "todo para la 'butxaca'".

