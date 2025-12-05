El magistrado González Vega sobre la DANA: “La cuestión es determinar la organización del CECOPI y si el mando lo ostentaba Pradas o Mazón”

Los mensajes y audios aportados por Pradas a la causa de la DANA dan una nueva visión sobre cómo se gestionó la emergencia y las dudas que trasladó a Mazón y a su jefe de gabinete, pero no tienen por qué quitarle responsabilidad penal.

Los audios y mensajes intercambiados entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y José Manuel Cuenca durante la DANA revelan la preocupación de Pradas por el temporal y el freno de Cuenca a sus propuestas. Mazón, por su parte, se mantuvo al margen durante horas. Pradas ha entregado voluntariamente los mensajes solicitados por la jueza de Catarroja, planteando si estas pruebas pueden ayudar en su defensa. El magistrado Ignacio González Vega subraya que es crucial determinar la organización y funciones del CECOPI para aclarar la responsabilidad en la toma de decisiones durante la emergencia, ya sea de Pradas o de Mazón.

Los audios y mensajes que Salomé Pradas se intercambió con Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la DANA, muestran la preocupación de la exconsellera ante la gravedad del temporal y el freno que Cuenca hacía a algunas de sus propuestas para atajar la situación, mientras que el expresident estuvo al margen durante horas.

Pradas ha aportado los mensajes de forma voluntaria, tras ser solicitados por la jueza de Catarroja, y cabe preguntarse si estas pruebas pueden ayudar en su defensa.

A este respecto, el magistrado Ignacio González Vega ha considerado que "la cuestión fundamental es determinar la organización y funciones del CECOPI" para saber a quién correspondía la responsabilidad en la toma de decisiones durante la emergencia.

"Si el mando del CECOPI le correspondía a ella, de modo alguno puede verse liberada de toda responsabilidad por el hecho de que hubiera consultado con el president, que era su responsable político", ha apuntado en González Vega en Más Vale Tarde.

El magistrado ha insistido en que "si el mando lo ostentaba la señora Pradas, era de su exclusiva competencia y responsabilidad adoptar las decisiones oportunas".

En caso de que se hubiera cambiado el nivel de alerta y correspondiera al Mazón, "no cabe duda de que la responsabilidad recaería en el expresident", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.