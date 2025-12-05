Así funciona el trasvase de pacientes de lo público a lo privado: una primera consulta rápida que llega con trampa

¿Por qué es importante? Los hospitales de gestión privada consiguen más beneficios gracias a los pacientes que llegan de los hospitales públicos de otras zonas de la Comunidad de Madrid. Entre esos hospitales está el protagonista de los últimos días, el de Torrejón de Ardoz

Los hospitales de gestión privada consiguen más beneficios gracias a los pacientes que llegan de los hospitales públicos de otras zonas de la Comunidad de Madrid. Entre esos hospitales está el protagonista de los últimos días, el de Torrejón de Ardoz de Ribera Salud, que ha estado en el punto de mira después de que el CEO de Ribera Salud instara a alargar las listas de espera para aumentar los beneficios.

Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó al poder hace seis años, esos hospitales han pasado de tener 185.000 citas en 2019, a más de 226.000 en el 2023. En el caso del Hospital de Torrejón han ganado cientos de citas en ese periodo: han pasado de 16.118 a 24.377 pacientes, según los últimos datos publicados.

¿De dónde vienen esos pacientes? En este caso, la mayoría de los hospitales públicos más cercanos. Como consecuencia, los hospitales públicos cada vez tienen menos pacientes porque eligen ser atendidos en uno de gestión privada. Si nos fijamos en el hospital de Torrejón muchos de esos pacientes llegan del Príncipe de Asturias, del Sureste y del Henares.

Justo estos tres hospitales públicos, como se puede ver en la tabla que aparece en el vídeo sobre estas líneas, han ido perdiendo pacientes. En el caso del hospital del Príncipe de Asturias, han pasado de 11.505 pacientes en 2019 a 12.939 en 2023. En el hospital de Henares han pasado de 8.672 a 14.165 y en el hospital del Sureste han pasado de 7.047 a 15.693 pacientes en 2023. Cada vez hay más citas que salen de los centros.

Citas salientes de hospitales públicos.

Pero, ¿qué hay detrás de este trasvase, de este movimiento de lo público hacia lo privado? El Ministerio de Sanidad ha explicado a laSexta que a los pacientes les ofrecen una primera consulta mucho antes en los hospitales de gestión privada. Los pacientes se cambian y estos hospitales de gestión privada están encantados porque pueden facturar y ganar dinero.

Pero tiene trampa. Si lo que necesita el paciente es una prueba o una operación más complicada y, por lo tanto, más costosa, ya no será tan rápido porque el beneficio aquí ya es mucho menor. Esto, en definitiva, es lo que ha ocurrido en el hospital de Torrejón.

