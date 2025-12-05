De 'Lux' de Rosalía a 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Bad Bunny: los 25 discos imprescindibles de 2025

Los detalles Estos son los 25 discos que han definido 2025: desde la creatividad y los sonidos únicos de Rosalía hasta la frescura y la innovación de Bad Bunny, pasando por Taylor Swift, Effie y otros artistas que han sorprendido y destacado en un año musical lleno de novedades.

'The New York Times' ha publicado su lista de los 25 mejores álbumes de 2025, en la que destacan Rosalía con 'Lux' y Bad Bunny con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. La lista la encabezan la joven estrella del pop coreano Effie y la banda de indie rock Brooklyn Geese.

Sobre Rosalía, el diario la describe como "una consumidora inquieta e incansable del mundo y de sus múltiples ideas, y uno de esos raros artistas en cualquier medio que quiere dejar los lugares a los que va mejores de como los encontró (y, de hecho, puede)". 'Lux', que llega tres años después del fenómeno 'Motomami' (2022), incluye colaboraciones con artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor. Cada comentario de la lista incluye además un enlace para escuchar el disco.

Por su parte, Bad Bunny también recibe elogios por su nuevo proyecto. Tras una exitosa residencia en Puerto Rico este año bajo el nombre 'No me quiero ir de aquí' (de julio a septiembre), 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' fue nombrado álbum del año en los Latin Grammy, donde Bad Bunny se llevó cinco gramófonos.

Los críticos del Times lo califican como "el principal teórico del intercambio intergeneracional en el pop" y destacan que su disco es "tan moderno y actual que también se arraiga explícitamente en las alegrías de la tradición y las defiende. Todo lo viejo también fue nuevo en su momento". Tras un año espectacular, el puertorriqueño acaparará la atención de nuevo en 2026, como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el partido más importante de la NFL.

La lista también incluye a Taylor Swift con su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl' (TLOAS), que los críticos describen como "el álbum más evanescente" de su carrera. Según el diario, "TLOAS no muestra su trabajo. Simplemente, y sin ostentación, la sitúa en un momento particularmente despreocupado de mostrar lo que tiene y cómo la hace sentir".

En general, los críticos señalan que no hay un álbum de consenso como el mejor de 2025, en parte por un calendario de lanzamientos escaso en nombres destacados y también porque algunos de los discos más esperados, entre ellos los de Swift y Sabrina Carpenter, resultaron decepcionantes.

Con esta lista, queda claro que 2025 ha sido un año en el que el pop, el indie y la música urbana han seguido transformándose, y artistas como Rosalía y Bad Bunny marcan el ritmo de la cultura musical global.

