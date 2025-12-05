Ahora

Díaz-Pache recoge cable tras restar importancia al escándalo de Torrejón y escuchar al 'jefe' Feijóo

Sí, pero... El portavoz ha dado la razón al líder del PP después de afirmar que todo eran "unos audios de unos directivos de una empresa que gestiona un hospital y que no han tenido ninguna influencia".

Carlos Díaz-Pache y Alberto Núñez Feijóo
Carlos Díaz-Pache ha recogido un poco de cable. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, y una de las personas de mayor confianza de Isabel Díaz Ayuso, ha terminado dando la razón a Alberto Núñez Feijóo en relación al escándalo del Hospital de Torrejón y a todo lo que envuelve estos días al grupo Ribera Salud.

Así ha sido después de escuchar al líder de los 'populares'. Después de oír sus palabras en Al Rojo Vivo. Ahí ha sido cuando Díaz-Pache ha matizado su punto de vista y compartiendo la visión de Feijóo en cuanto al asunto respecta.

En la exigencia del líder del PP a la realización de una "auditoría" al hospital madrileño tras saberse por los audios del CEO del grupo Ribera que han priorizado el negocio a la salud. "Estamos completamente de acuerdo", ha dicho en relación a las palabras de Feijóo.

"La Consejería está actuando de forma contundente con esa investigación y depurando cualquier responsabilidad", ha expresado en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, su postura no era esta antes incluso de escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Antes de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre un tema del que se ha pronunciado pasadas más de 48 horas. Antes, Díaz-Pache calificaba todo como "unos audios de unos directivos de una empresa que gestiona un hospital y que no han tenido ninguna influencia" en el mismo.

Así hablaba. Así hablaban él y también Alfonso Serrano, Secretario General del PP en Madrid: "A mí lo que diga un medio de comunicación o lo que diga Más Madrid..."

Pero hasta Esperanza Aguirre, ideóloga de la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, ha pedido actuar. Hasta ella, y ya incluso Ayuso habla de "erradicar cualquier mala práctica" que pueda estarse llevando a cabo en el Hospital de Torrejón. Ha usado la expresión "con contundencia".

Sorprende lo tajante que ha sido, pero no tanto sabiendo que sus declaraciones llegan después del camino marcado por su jefe. Por Feijóo. Por un líder del PP que pidió "una auditoría con rigor" y que incluso habló de posibles responsabilidades penales ante la gestión del hospital.

Ayuso habla de "erradicar cualquier mala práctica" que se pueda estar llevando a cabo en el Hospital de Torrejón "con contundencia". Sorprende lo tajante que ha sido la presidenta madrileña. / O no tanto tras el camino que dejó marcado su jefe en el PP. Feijóo pidió "una auditoría con rigor" y exigió responsabilidades. Y Ayuso se acerca a él... Pero permite que sus consejeros le hagan el trabajo sucio con el "Aquí no ha pasado nada".

