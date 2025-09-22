Cristina Pardo: "Si nos parece mal que Sánchez critique a los jueces, nos tiene que parecer mal que Ayuso critique las investigaciones"

Tras la decisión de la jueza de abrir juicio oral a Alberto González Amador, Más Vale Tarde recuerda cómo ha sido la defensa de Isabel Díaz Ayuso de su pareja. La respuesta de Cristina Pardo, en este vídeo.

La jueza que investiga el caso del novio de Ayuso ha decidido abrirle juicio oral por delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

"Hay que ver lo que se le ha torcido la paralela que le hicieron a Amador", ironiza Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde Más Vale Tarde recuerda las diferentes veces en las que Isabel Díaz Ayuso ha defendido a su pareja.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que su novio estaba sufriendo una "inspección fiscal salvaje" e incluso llegó a asegurar que era Hacienda la que le debía a él más de 600.000 euros.

También cargaba contra el fiscal general del Estado y se preguntaba: "¿De verdad no tiene nada mejor que hacer que meter las manos que meter las manos en una inspección fiscal de un paisano particular?".

A propósito de esto, Cristina Pardo le responde y le dice que "ya no es Pedro Sánchez, es una juez". Además, añade rotunda que "si nos parece mal que Sánchez critique a los jueces que investigan a su familia, nos tiene que parecer mal que Díaz Ayuso critique las investigaciones por el mero hecho de ir contra su pareja".