Chapu Apaolaza responde a Pilar Velasco sobre el comentario de Feijóo al presidente de Melilla: "No entiendo qué hay de malo"

"No sé qué te da tu mujer, cada día estás mejor". Esta ha sido la frase de Alberto Núñez Feijóo al presidente de Melilla, Imbroda, que ha generado polémica por su tono, interpretado por algunos como machista.

Desde Más Vale Tarde, la periodista Pilar Velasco califica las palabras de Feijóo como "carcas y machistas". "Creo que a Feijóo, que no es la primera vez que le pasa, debería tener un poquito de cuidado con estas expresiones", opina.

Velasco añade que hay gente dentro del propio Partido Popular que, si no le sorprendieron las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida sobre su forma de conciliar, ahora tampoco lo hace con las de Feijóo. "Hay gente que no le sorprende la frase de Almeida de 'yo para conciliar con mi mujer recojo el tendedero de la cocina' y les parece tan normal", apostilla la periodista.

Mientras tanto, Chapu Apaolaza no ve nada malo en las declaraciones de Feijóo. "Si alguien me dice a mí 'no sé qué te da tu mujer' o a mi mujer le dicen 'no sé qué te da tu marido', no entiendo qué hay de malo, no lo entiendo. Se supone que tú le das cosas a tu mujer y ella a ti", opina el colaborador.

