Feijóo, a Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla: “No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero cada día estás mejor”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes al comité de dirección de su partido en Melilla y, tras presidirlo, ha lanzado un comentario al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, que no ha pasado en absoluto desapercibido.

"Querido Imbroda, cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor", ha expresado Feijóo.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado a estas palabras compartiendo en su perfil de X la imagen de un casete con "Los nuevos chistes 'cachondos' de Arévalo".

Reacciones en Más Vale Tarde

"Cada vez se parece más a Rajoy. No sé si debe ser algo que habrá en el agua de la red de saneamiento gallega, pero ha protagonizado una frase, que yo estoy seguro que en su cabeza sonaba fenomenal...", ha expresado Iñaki López al respecto en MVT.

"¿Eso a cuento de qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Le ve mejor en qué? ¿Le ve mejor porque está guapo y tal, que me parece muy bien o le ve mejor porque tiene un pensamiento estupendo, equilibrado, razonable, que va a llevar a la gente a tener una vida mejor, que va a ayudar a sus conciudadanos? ¿En qué narices le ve mejor?", se ha preguntado, por su parte, Ramoncín.

Imbroda presume de sociedad intercultural

El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha aprovechado el comité de dirección que el PP ha celebrado este lunes en la ciudad para presumir de sociedad intercultural y respeto entre las confesiones que conviven con normalidad y "como hermanos" y ha destacado que el 40% de los afiliados al PP en la ciudad son musulmanes .

Es "un mensaje muy potente", según Imbroda, transmitido durante el acto político con Alberto Núñez Feijóo, a quien ha informado públicamente de que el 40% de los afiliados al PP en Melilla son bereberes musulmanes, mientras que el 60% restante son cristianos o de otras confesiones.

Imbroda ha dejado claro que quienes quieren "hacer un uso torticero y maléfico de la religión para intentar aprovechar y sacar rédito político no tienen perdón ni de Dios ni de los hombres, porque están fastidiando la convivencia y lo que es un futuro para todos, una sociedad". "Contra estos, siempre enfrente y de pie. Contra los que realmente respetan, siempre al lado”, ha instado en un momento de su discurso muy aplaudido, en el que ha calificado a Melilla como “ciudad de la paz”, ya que su población “es inteligente y ha sabido buscar estos derroteros”.

