Pilar Velasco alerta al PP: "Si le compra la lista a Vox en Valencia, va a afectar a la dirección nacional del partido"

La periodista afirmó en laSexta Xplica que "Valencia es un problema ya para el PP nacional desde hace mucho tiempo" y "va a ser un problema para Andalucía, donde se supone que tiene que revalidar una mayoría absoluta sin Vox".

Pilar Velasco habló en laSexta Xplica sobre las negociaciones entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón y señaló que Valencia "ya es un problema para el PP nacional desde hace mucho tiempo". "Lo fue el 23 de julio y no es que lo haya dejado pudrir, sino que lo ha dejado crecer", subrayó.

En este sentido, Velasco afirmó que "ya ha puesto a Feijóo en una situación muy comprometida, porque se está negociando un pacto de gobierno para el nuevo presidente en Valencia", mientras que "en julio, Feijóo se comprometió solemnemente en el Congreso Nacional y dijo que nunca haría gobierno de coalición en España con Vox". "Esto lo ha dicho Feijóo, esto lo ha dicho el Partido Popular y, a la vez, estás promoviendo y avalando pactos en comunidades autónomas", criticó.

Así, Velasco pronosticó que Valencia "va a ser un problema porque Andalucía se supone que tiene que revalidar una mayoría absoluta sin Vox". "Valencia es un problema porque Santiago Abascal ahora mismo tiene la sartén por el mango en absolutamente todo. Las encuestas le favorecen, la antipolítica ha crecido en Valencia con la DANA y le favorece, las encuestas le dan hasta 20 escaños. Le favorece que va a poner sus condiciones sobre la mesa esta semana o la que viene y vamos a ver la resistencia del PP valenciano, que no ha tenido ninguna hasta ahora para aceptar estar en contra del cambio climático, cuando la DANA ha sido el mejor ejemplo", expresó la periodista.

Según Pilar Velasco, "la lista" de Vox va a ser larga, y va a incluir "propuestas antimigratorias que amenazan cualquier derecho a no ser discriminado por tu origen", tras lo que advirtió: "Si el PP se la compra, afectará a la dirección nacional del Partido Popular, porque le está comprando las políticas en Valencia que está negando que vaya a hacer en la política nacional". "Y todo esto al principio de un ciclo electoral que veremos dónde acaba Valencia", concluyó.

