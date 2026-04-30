"El bombero Koldo no le va a pisar la manguera al otro bombero Ábalos": Mayte Alcaraz analiza su declaración en el Supremo

Mayte Alcaraz valora en este vídeo los principales puntos de la declaración de Koldo García en el Supremo, desde sus ataques a Jésica Rodríguez al momento en que reconoce que las "chistorras" eran billetes de 500 euros.

Koldo García declaraba hoy en el juicio por el 'caso mascarillas' en una intervención donde ha reconocido que las "chistorras" eran billetes de 500 euros y ha asegurado que Jésica Rodríguez era una "chica de compañía" que, además, chantajeaba a Ábalos.

Para Mayte Alcaraz, lo que ha quedado claro con la declaración del exasesor de Ábalos es que "el bombero Koldo no va a pisar la manguera del otro bombero, que es Ábalos".

Por el momento, señala, "van unidos en este equipo" y "a todo lo más que ha llegado es a una historia lacrimógena" donde ha defendido a Ábalos y atacado a Jésica.

Para la periodista, lo importante es que "ha llegado a apuntar que el PSOE sí le pagó dinero, sí había billetes de 500 euros" si bien apunta que "esto hay que demostrarlo".

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