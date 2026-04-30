Responder con un "no recuerdo" y pasar por alguien torpe: la estrategia de Koldo ante el Supremo para las preguntas comprometidas

Los detalles La estrategia de Koldo García durante su declaración ante el Supremo ha sido responder a las preguntas comprometidas con un "no recuerdo" y hacerse pasar por alguien torpe. Todo esto mientras a Aldama se les escapaba una sonrisa escuchando sus respuestas.

Koldo García, exasesor de Ábalos, ha comparecido ante el Supremo para responder sobre su relación con Aldama y su implicación en varios temas controvertidos. García ha admitido hablar frecuentemente con Aldama y ha señalado que fue el hermano del empresario quien le sugirió el contacto. Sin embargo, ha utilizado la estrategia de responder con "no recuerdo" a preguntas comprometidas, especialmente sobre la oferta de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama que recibió 53 millones de euros del ministerio. Durante el interrogatorio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha mantenido momentos tensos con García, quien ha intentado mostrarse como alguien con limitados conocimientos técnicos y académicos.

Uno de los temas con los que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha intentado apretar a Koldo García en el juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo con su relación con Aldama. "Yo hablaba con el señor Aldama absolutamente de todo o de casi todo", ha asegurado el exasesor de José Luis Ábalos ante el Supremo.

El exasesor del exministro de Transportes ha asegurado que fue el hermano del empresario quien le animó a ponerse en contacto con él. "Yo la verdad es que no dudaba a la hora de llamar a quien hiciera falta para resolver un problema", ha llegado a decir.

Aunque no recuerda si fue él quien le dio la oferta de Soluciones de Gestión, la empresa apadrinada por el propio Aldama que recibió 53 millones de euros del ministerio. Ante la pregunta de si se la entregó Víctor de Aldama, Koldo García ha señalado que "no lo recuerdo".

Porque esa ha sido su estrategia: responder a las preguntas comprometidas con un "no recuerdo" y hacerse pasar por alguien torpe. "Mi forma de ser, mi forma de hablar o de expresarme puede ser un poco tosca. Pero prefiero ser tosco y sincero", ha indicado.

Un Koldo sin apenas conocimientos técnicos. "¿Qué estudios tiene usted? ¿Cuál es su formación académica?", le ha preguntado Leticia de la Hoz, abogada de Koldo. "Mi formación académica es bastante, podríamos decir, corta", ha respondido el acusado.

Pero el fiscal no ha picado y le ha buscado las cosquillas. Por ejemplo, con el tema Air Europa y la nota de prensa que hicieron adelantando el rescate de la compañía. "La nota usted se la remite a don Víctor de Aldama", le indica el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, quien ha mantenido varios momentos tensos con Koldo García. "Es que está todo el rato diciendo nota, nota, nota y me estoy poniendo nervioso. "Yo recibí una nota... hasta me confunde usted señor", ha respondido el exasesor de Ábalos.

Lo que ha obligado a intervenir al tribunal. "Tampoco hace falta que se enzarcen en el contenido semántico de lo que sea nota o comunicado de prensa", ha apuntado Andrés Martínez Arrieta, Presidente del tribunal. Todo esto mientras a Aldama se les escapaba una sonrisa escuchando sus respuestas.