¿Falló seguridad en la escolta de Begoña Gómez? El inspector Giraldo analiza su actuación ante el acoso de Vito Quiles

El inspector de la Policía Nacional explica que la única misión de la escolta es "proteger, no repeler" y que los límites de tolerancia los marca la VIP.

El inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha analizado la situación en la que Vito Quiles abordó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, destacando aspectos clave de los protocolos de seguridad. Giraldo señaló que la escolta actuó correctamente, ya que su misión es proteger, no repeler. Explicó que las personas VIP determinan cuántos escoltas los acompañan y el nivel de tolerancia que desean. En este caso, Begoña Gómez podría haber optado por un entorno más privado con menos escoltas para no llamar la atención. Giraldo mencionó que, aunque recomendaría más escoltas, la decisión depende de la VIP.

El inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha analizado la secuencia publicada por el agitador Vito Quiles en la que aborda a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha explicado algunas claves importantes de los protocolos de seguridad.

En primer lugar, ha considerado que, ante el abordaje de Vito Quiles, la escolta "lo hizo bien" porque "su única misión es proteger, no repeler, ni ejecutar". Asimismo, ha explicado que los VIP, las personas que llevan escolta, son los que marcan cuántas personas van con ellos y los "límites de tolerancia" que quieren aceptar. Es decir, cuánto permiten que se les acerquen otras personas.

"Me faltan muchísimos datos, pero en esta ocasión puede que Begoña Gómez haya preferido que solo la acompañen un par de escoltas porque es un ámbito privado y que no la sigan", ha comentado el inspector.

Giraldo ha subrayado que el jefe de los escoltas aconseja a la VIP, pero es ella quien decide. Por ejemplo, con respecto a por qué no estaba el coche en la puerta del restaurante, el inspector ha dado por hecho que fue una decisión de Begoña Gómez porque "llama mucho la atención".

"Ella decidió en un momento dado estar en un ámbito más privado y que solo existiera un escolta y que incluso no estuviera. Imagino que para no llamar la atención", ha expresado, añadiendo que "no podemos culpar a la escolta".

En este sentido, ha asegurado que "los escoltas sufrimos mucho en época electoral porque el límite de tolerancia lo marca la VIP". "Si quieren dejar que la gente se acerque, al escolta no le queda más remedio que permitirlo", ha añadido.

Finalmente, ha afirmado que él utilizaría "seis escoltas, dos en el coche y cuatro protegiéndola" para evitar situaciones como la que enfrentó la mujer de Pedro Sánchez. No obstante, ha reconocido que el problema vuelve a ser que ese tipo de despligue "llaman muchísimo la atención".

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