Benjamín Prado, sobre publicar el origen de los delincuentes: "Si me atracan, me da igual que sean de Valladolid o de fuera de España"

Más Vale Tarde debate en este vídeo sobre la polémica medida de Cataluña y Euskadi de publicar los datos de origen de los delincuentes, según las autoridades por transparencia y para evitar los bulos de la extrema derecha.

La Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra han decidido publicar los datos de origen de los delincuentes, una medida polémica ante el discurso de la extrema derecha que vincula migración con delincuencia.

Desde la Consejería del Interior del Gobierno vasco se defiende esta medida asegurando que se hace por transparencia y para contrarrestar los bulos de la extrema derecha.

A propósito de esto, Antonio Maestre afirma que "no hay dato ni estadística que valga para desmontar el relato de la extrema derecha". Además, se muestra a favor de la transparencia, pero también si se pone el nivel de renta, las cuestiones socioeconómicas o los problemas asociados a la infancia.

Benjamín Prado, por su parte, considera que "el dato de origen es lo de menos": "A mí si me atraca alguien, me da lo mismo que sea de Valladolid o de fuera de España", comenta el escritor. En la misma línea, Bea de Vicente no ve en esta decisión "ninguna finalidad práctica desde una perspectiva de política criminal".

