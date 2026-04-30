La periodista parlamentaria Irene Rupérez relata cómo Vito Quiles "lleva al límite a todos" en el Congreso de los Diputados

Según ha explicado en MVT, a Vito Quiles le da igual "la proposición de ley que hay esa tarde" o de lo que se esté hablando en la sala de prensa, porque "él lo único que hace son preguntas incómodas mientras tú estás trabajando".

Vito Quiles ha generado controversia en el Congreso de los Diputados por su comportamiento hacia los periodistas, a quienes acosa y dificulta su labor, según denuncias de profesionales como Irene Rupérez de laSexta. Quiles ha sido acusado de perseguir a periodistas, publicar sus datos personales y reventar ruedas de prensa con preguntas incómodas. Pese a tener ocho expedientes abiertos por incumplir normas, mantiene su acreditación en el Congreso. Rupérez destaca que su actitud genera un ambiente hostil y busca amedrentar a los periodistas, aunque asegura que sus compañeros no le temen. Algunos políticos del PP han reconocido que sus modales son inapropiados.

Tras el último escándalo protagonizado por Vito Quiles, que ha subido a sus redes sociales un vídeo editado abordando a Begoña Gómez, los periodistas que trabajan en el Congreso de los Diputados han vuelto a alzar la voz para recordar cómo este agitador ultra hace de periodista, les acosa y "revienta ruedas de prensa".

Entre ellas, la periodista parlamentaria de laSexta Irene Rupérez, que ha contado en Más Vale Tarde lo complicado que es desarrollar el periodismo con Quiles al lado. "Es muy difícil trabajar con estas personas dentro de tu espacio de trabajo. Y además siempre lo digo, se trata de un código de conducta en el Congreso", ha explicado Rupérez.

Porque hay que recordar que Vito Quiles se dedica a perseguir a periodistas hasta la puerta de su casa, a señalarles y poner sus fotos junto con sus direcciones privadas en redes sociales. Sin olvidar los ocho expedientes abiertos en el Congreso de los Diputados por incumplir las normas básicas. Por acosar.

"Él había llegado allí muy contento al Congreso de los Diputados. Sigue teniendo su acreditación hasta que no haya una deliberación del expediente que tiene abierto por, evidentemente, saltarse las normas", ha relatado nuestra compañera. Y pone ejemplos, claro. "Él hace cosas que yo no puedo hacer; yo no puedo grabar con mi móvil. Yo respeto las normas".

"Es hostigamiento y es señalamiento"

Rupérez ha denunciado que lo que viven los periodistas como ella, por culpa de este falso periodista, es "hostigamiento, es señalamiento". Una actitud denunciable y que rompe "el buen ambiente" que hay entre los compañeros de la verdadera prensa. "El que trabaja en el Congreso de los Diputados lo sabe". Pero, Vito Quiles prefiere el conflicto, o como ha explicado Rupérez: "Da igual la línea editorial de cada medio o de los periodistas; viene a reventar las ruedas de prensa".

Según ha explicado en MVT, a Vito Quiles le da igual "la proposición de ley que hay esa tarde" o de lo que se esté hablando en la sala de prensa, porque "él lo único que hace son preguntas incómodas mientras tú estás trabajando".

Y lo que haga falta para "amedrentar". "Supongo que pretende que tengamos miedo en el día a día", entiende esta periodista que asegura que "por supuesto" los compañeros no le temen. Pero sí reconoce que "es una situación que nos lleva al límite a todos, porque al final no nos deja trabajar".

Hasta ha reconocido que "de puertas para dentro", sí hay políticos del PP que reconocen que los modales de Vito Quiles "no son las formas".

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