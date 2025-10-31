Bea de Vicente responde: ¿Puede la jueza de la DANA preguntar a Maribel Vilaplana si Carlos Mazón estaba ebrio?

La abogada, en Más Vale Tarde, ha afirmado que es relevante saber si el president "bebió alcohol" durante su comida con la periodista. Además, apunta al móvil de Mazón: "Si recibió llamadas, si le escuchó hablar. Si sonaba el teléfono y no lo cogía...."

Bea de Vicente ha hablado en Más Vale Tarde sobre lo que se puede esperar del testimonio de Maribel Vilaplana. Sobre la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón, president de la Generalitat, durante la DANA del 29 de octubre. Citada como testigo, está obligada a decir la verdad y de sus palabras la investigación puede dar un giro y acorralar, más, al líder del PP en la Comunitat Valenciana.

Porque todo va a estar en las preguntas. Preguntas sobre las que De Vicente ha hablado en el programa que presentan Iñaki López y Cristina Pardo. "Estarán centradas en saber si Mazón, la máxima autoridad ejecutiva, fue negligente y si se le puede relacionar o no con los muertos de la DANA", ha comenzado.

Luego, los detalles: "A qué hora se vieron, en qué momento se encontraron, dónde, qué movimientos hicieron, si fueron directos a comer o si se tomaron algo, dónde se sentaron... y ahí entra el ticket del parking. No es una prueba en modo alguno innecesaria".

¿Podría escudarse Vilaplana en que un año después no tiene dicho ticket? Bea de Vicente lo deja claro: "Es lógico que no lo tenga, pero siempre hay una forma. Si pagó en efectivo o con tarjeta. Se puede mandar un oficio al parking y extraer todo de tal día a tal hora. Se guardan los movimientos. Las empresas están obligadas a guardar la documentación contable al menos durante cinco años".

Luego, la situación en Valencia: "¿Cuándo supo lo que ocurría? ¿Recibieron llamadas? ¿Cuál fue el motivo de la comida? ¿Cuándo se dan cuenta de que hay un diluvio? Le puede preguntar si se levantó al baño, si no. Si se quedó solo. Si recibió llamadas, si le escuchó hablar. Si sonaba el móvil y no lo cogía, si no atendía el Whatsapp…"

"Este señor es la máxima autoridad ejecutiva de la Generalitat y el que tenía capacidad de decisión y de mando", dice De Vicente, por lo que en ese sentido apunta a que "sí es importante saber si bebió alcohol": "Si bebió vino, en qué cantidad, si tomaron cervezas o unas copas... Se le puede preguntar de todo, hasta si estaba ebrio".

Del testimonio de Vilaplana depende buena parte de la investigación de la jueza de la DANA: "Va a por todas. No sé si llegará a juicio pero está reuniendo una información que de no ser por la instrucción no tendríamos".

"Si en el transcurso de esta investigación aparecen indicios de criminalidad de Mazón la jueza puede elevar la causa", ha concluido De Vicente.

