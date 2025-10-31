La jueza de la DANA pide a Maribel Vilaplana el ticket del parking al que la acompañó Mazón tras comer en 'El Ventorro'

El contexto La periodista declarará el próximo lunes. Su testimonio puede ser clave para el futuro judicial de Mazón, porque fue la última persona que le vio antes de esa hora en blanco que sigue sin poder explicar.

La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, investiga la gestión de la DANA que causó 229 muertes en Valencia. Ha solicitado a la periodista Maribel Vilaplana que presente el ticket del aparcamiento del día de la catástrofe, ya que estuvo con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en una comida en 'El Ventorro'. Esta prueba podría esclarecer el paradero de Mazón durante las horas críticas de la tragedia. La jueza también ha dictado otras resoluciones, como denegar una nueva citación de la exconsellera Salomé Pradas y admitir un vídeo de RTVE al procedimiento. Además, citará a testigos clave y ha ordenado un informe sobre la relación de una muerte con la DANA.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha requerido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió el día de la catástrofe con Carlos Mazón en 'El Ventorro', que aporte en su declaración del lunes el ticket del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día y al que él la acompañó tras el almuerzo, así como cualquier otro elemento que corrobore documentalmente el periodo en el que permaneció con el president el 29 de octubre de 2024.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dictado tres autos y una providencia en el marco de la instrucción que sigue para esclarecer las responsabilidades penales tras la DANA, que dejó 229 víctimas mortales en Valencia. En uno de esos autos, requiere a la periodista el ticket, como había solicitado una acusación particular, que había pedido que se le reclame al aparcamiento si ella no lo guarda. En este sentido, la jueza prevé que si Vilaplana no conserva el ticket, se solicite a la empresa "una vez se reciba declaración a la testigo".

Esa declaración está prevista para el próximo lunes, 3 de noviembre, y puede ser clave para el futuro judicial de Mazón. Y es que la periodista fue la última persona, que se sepa, que le vio antes de la hora en blanco esa tarde, que, un año después, el dirigente 'popular' sigue sin poder explicar, tras la larga comida de casi cuatro horas que compartieron en 'El Ventorro' el día de la tragedia, desde las 15:00 y hasta las 18:30 o 18:45 horas, según reconoció la propia periodista en una carta abierta en septiembre.

Mazón, que ha mentido una y otra vez y ofrecido un sinfín de versiones sobre dónde estaba aquella tarde mientras los valencianos se ahogaban, no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 19:55 horas, según testigos que apuntan que, además, llevaba otra ropa. El pasado fin de semana, precisamente, la Generalitat admitió que después de la comida Mazón acompañó a Vilaplana hasta el aparcamiento donde ella había dejado su coche, a unos minutos del restaurante, que está, a su vez, a solo 11 minutos a pie del Palau.

El president incluso llegó a describir el recorrido que supuestamente hizo, calle a calle, entre el establecimiento y la sede de su Ejecutivo, que no cuadra con la hora a la que llegó. Tiene por tanto una hora en la que no se dónde estaba ni qué estaba haciendo y en la que, además, hubo un lapso de 37 minutos en el que no atendió ni recibió ninguna llamada, según el registro elaborado por su propio equipo para la comisión de investigación de Les Corts y que la jueza también ha requerido.

En ese mismo auto por el que requiere el ticket a Vilaplana, la jueza deniega volver a citar a declarar a la exconsellera imputada, Salomé Pradas. En otro auto, la magistrada inadmite la denuncia de una empresa al referirse a daños materiales, aspecto que está excluido de su investigación. En una tercera resolución, acuerda unir al procedimiento un vídeo emitido por RTVE, pero rechaza volver a citar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, por sus declaraciones en esa pieza informativa.

Por otra parte, la jueza acuerda en una providencia citar como testigos a la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y de un trabajador de Emergencias, tras la declaración prestada recientemente por la jefa de servicio del 112, que reconoció ante la jueza que la Delegación del Gobierno pidió enviar la alerta a la población a las 18:35 horas, aunque se terminó enviando a las 20:11, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto.

También acuerda recibir declaración como perito a un catedrático emérito de la Universitat de València y ordena al Instituto de Medicina Legal que emita un informe sobre la relación de causalidad entra la muerte de un hombre y la DANA, después de que su hijo haya solicitado que sea considerada como víctima. Con él, ya son cinco las muertes que están en estudio para determinar si se suman a las 229 víctimas mortales de la catástrofe.

