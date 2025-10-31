Detenido un hombre por causar una explosión en su casa con la intención de matar a su vecino en Logroño

El hombre, de 47 años, ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños al ocasionar una explosión de gas butano en su vivienda de Logroño.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de daños al ocasionar una explosión de gas butano en su vivienda de Logroño con la intención de matar a un vecino con el que se llevaba mal.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 00:00 horas del pasado 14 de octubre en el interior de una vivienda en pleno centro de la ciudad, cuando el detenido infiltró una bolsa de gas butano en la estructura del edificio, entre el techo de su casa y el suelo de la de su vecino, para supuestamente intentar asesinarle por problemas de convivencia con él, ya que el vecino le había denunciado a la Policía y había pedido una orden de alejamiento contra él sin éxito anteriormente.

Tras producirse la deflagración, el vecino de arriba (el presunto objetivo del ataque) llamó a las autoridades. "La explosión fue muy fuerte. Del susto, mi hija y yo lloramos. Gracias a dios no salimos volando", afirma una de las vecinas del edificio.

El detenido, quien no ha negado los hechos ante la Policía, fue el único herido en esta explosión con heridas en la cara y las manos, por lo que fue trasladado a un centro sanitario para su asistencia. Respecto al edificio, la vivienda del autor de la explosión estaba llena de escombros procedentes del techo, que tenía un gran agujero y dejaba entrever la estructura del piso. También se observaron graves daños en el suelo de la vivienda superior, que estaba completamente abombado y fracturado, lo que obligó también a desalojar ambas viviendas.

Según han relatado los vecinos, el detenido era una persona conflictiva y habían pedido a su casero que le echara en varias ocasiones. De hecho, tenía una orden de desahucio que todavía no se había ejecutado en el momento en el que se produjeron los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.