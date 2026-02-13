Bea de Vicente explica la "incongruencia" en la sentencias sobre accidentes en los pasos a nivel: "Si no hay una concurrencia de culpa suelen ser absolutorias"

Más Vale Tarde abordaba las posibles acciones legales que podrían emprender los familiares del conductor fallecido este jueves tras ser arrollado por un tren Alvia en Talavera de la Reina.

La abogado penalista Bea de Vicente ha avanzado un "panorama es triste" en cuanto las posibles acciones legales que podrían emprender los familiares del conductor fallecido este jueves en Talavera de la Reina tras ser arrollado por un tren Alvia. Lo ha hecho tras ser preguntada sobre si podrían condenar al responsables de las vías por la inseguridad del lugar.

En este sentido, De Vicente ha admitido que "la respuesta es bastante desoladora" después de haber "estado investigando las líneas jurisprudenciales que tenemos en España a este respecto": "El panorama es triste porque hay muchísimas sentencias que pese a reconocer que hay muchas fallas en la seguridad de estos pasos" terminan siendo absolutarios.

Entonces, ha subrayado que "si no hay una concurrencia de culpa, es decir, si se adjudica la imprudencia exclusivamente al conductor o al peatón la sentencias suelen ser absolutorias y, incluso, en el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo". Si bien "es verdad" que en estas sentencias se reconoce "que podría ser mejor la seguridad, si no hay un nexo causal directo o una imprudencia por parte del conductor del tren muchas sentencias terminan absolviendo". En definitiva, "hay una cierta incongruencia", ha concluido De Vicente.

