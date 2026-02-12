Muere un hombre después de que un tren Alvia arrollase su vehículo en Talavera de la Reina (Toledo)

Imagen de archivo de la estación de tren de Talavera de la Reina

Los detalles El suceso ha ocurrido en la línea Chamartín-Badajoz, a su paso por Talavera. Ninguno de los ocupantes del tren ha resultado herido.

Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a 'Europa Press', el suceso ha tenido lugar a las 20:11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido.

