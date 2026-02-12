Bea de Vicente, sobre la inscripción de Núcleo Nacional como partido: "La libertad ideológica lo permite siempre que no haya mensajes de odio"

"Una cosa es decir 'yo amo a los españoles por encima de todo y quiero privilegiarlos por encima de los extranjeros', y otra cosa el mensaje de odio". Así explica Bea de Vicente que el grupo neonazi 'Núcleo Nacional' haya podido inscribirse como partido político.

'Núcleo Nacional', un grupo abiertamente declarado neonazi y defensor de Hitler, se ha inscrito como partido político. Mientras tanto, siguen siendo investigados por la Policía, lo que podría ser uno de los motivos de este movimiento.

Bea de Vicente explica en el vídeo sobre estas líneas que "la libertad ideológica permite" la inscripción de un partido político de estas características, "siempre y cuando se legalice y en su ideario político y su programa no haya mensajes de odio".

"Lo que no sé es la delgada línea que van a defender ellos como programa electoral", afirma la abogada sobre este grupo que defiende como uno de sus principales objetivos la deportación masiva de inmigrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmaba hoy que no se ha podido hacer nada para evitar la inscripción de 'Núcleo Nacional'. Bea de Vicente explica que esto se debe a que "una cosa es que se diga 'yo amo a los españoles por encima de todo y quiero privilegiarlos por encima de los extranjeros, y otra cosa el mensaje de odio".

