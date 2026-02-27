"¡Va a matar a alguien!": un conductor ebrio de 64 años provoca un violento accidente de tráfico en Membrilla

¿Qué ha pasado? El hombre llevaba ya varios metros haciendo eses y al final saltó de carril, impactando de manera frontal con otro vehículo. "Qué miedo", se escucha decir a una testigo.

"¡Va a matar a alguien! ¡Es que lo va a matar!" Eso era lo que decía una testigo de un accidente de tráfico en Membrilla, en Ciudad Real. Lo que decía al ver el comportamiento del coche que tenía delante. De un coche que iba haciendo eses, que va saltando de carril y sin respetar la línea continua. De uno que, al final, acabó invadiendo el sentido contrario y provocando un violento choque con otro vehículo que, tras el impacto, da varias vueltas de campana. El conductor que provocó el golpe dio positivo en alcohol.

"La curva... ay, ay. Qué miedo, me cago en la puta", decía la testigo que iba en el coche de detrás del que provocó el accidente. Fue inevitable, pues la conductora no tuvo tiempo alguno de evitar el golpe cuando el otro auto saltó de carril.

Y es que el pánico en la vez de la testigo era evidente. "Vas a pinchar alguna rueda o algo", dijo después de ver los efectos que había ocasionado el accidente en la vía. Finalmente, paran a varios metros del siniestro para auxiliar a los afectados.

No les sucedió nada a ninguno de los dos. El conductor del coche que provocó el choque, de 64 años, no pudo salir del vehículo por su propio pie y, en el posterior control, dio positivo en alcohol. La otra conductora, una chica de 25 años, salió por su propio pie.

