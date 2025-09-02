Antonio Maestre, sobre la canción de Sergio Ramos: "Cada uno lleva la crisis de mediana edad como buenamente puede"

"A mí me ha dado por buscar piedras y ramas y hacer esculturas de arbolitos", comenta Antonio Maestre en este vídeo donde, junto a Iñaki López y Edu Galán, opinan sobre la primera canción de Sergio Ramos, 'Cibeles'.

Todo el mundo habla de la primera canción de Sergio Ramos, un tema de reguetón donde el futbolista tira de autotune para hablar de su turbulenta salida del Real Madrid.

El defensa hacía ayer sus primeras declaraciones en 'El Hormiguero', donde hablaba con Pablo Motos de los mensajes indirectos hacia Florentino Pérez o su intención de dedicarse en serio a la música, incluso con un Grammy como objetivo.

Iñaki López señala al respecto de "este Leonard Cohen de Camas" que su mujer le ha felicitado con un escueto "enhorabuena, cariño", que según él "es lo que me dice Andrea cuando frío un huevo".

"Entre esta canción y freír un huevo tampoco hay mucha diferencia", le responde Edu Galán, que ironiza con que "hay jugadores que no se deberían retirar nunca, porque igual se dedican a cosas peores".

Antonio Maestre, por su parte, señala que "cada uno lleva la crisis de mediana edad como buenamente puede". En el caso de Ramos, explica que lo ha hecho contratando al discográfico de Bud Bunny, a la productora de C. Tangana y al productor de Shakira. "A mí me ha dado por buscar piedras y ramas y hacer esculturas de arbolitos", confiesa.