Racismo y xenofobia en Vox

"Nuestras calles apestan a kebab y pañuelos": los lamentables mensajes que le han costado el puesto a Marcos Francoy como asesor de Vox

¿Qué ha dicho? Francoy ha asegurado a través de sus redes sociales que hay que "combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten" y ha reposteado imágenes de ultraderechistas haciendo el saludo nazi.

Marcos Francoy es demasiado radical incluso para Vox. El partido dirigido por Santiago Abascal ha destituido a Francoy como asesor en Aragón tras subir diversos mensajes a sus redes sociales con contenido racista, xenófobo y abiertamente fascista. Francoy, que solo era responsable de Organización territorial en la provincia de Huesca, había sido premiado por el partido incorporándole a la dirección autonómica. Sin embargo, en los últimos días se han viralizado a través de la red social X algunos de sus tuits más polémicos.

En su perfil predominan las proclamas xenófobas y racistas, especialmente las islamófobas. "Nuestras calles apestan a kebab y pañuelos", llegó a afirmar Francoy sobre los musulmanes. De hecho, pidió "combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten" y reclamó deportaciones masivas.

También ha dejado claro su vinculación con el franquismo y el falangismo reposteando imágenes de fascistas haciendo el saludo nazi o celebrando el día de la Raza con citas del falangista Onésimo Redondo.

Pero no solo se trata de un racista. También quiere acabar con el derecho al aborto. Lo dejó claro respondiendo a la publicación de un usuario de X que aseguraba que la ginecóloga de su mujer no les permitió escuchar el latido fetal. "Es grotesca la influencia de la sinagoga de satanás entre los profesionales médicos", afirmó Francoy al respecto.

Esta retahíla de mensajes le han costado su puesto como asesor de Vox Aragón. El partido ha tomado la decisión de cesarle después de que asegurase que se trataba de una cuenta personal y que no iba a actuar. Eso sí, solo le quitan ese cargo, ya que Marcos Francoy Francoy sigue constando en la web del partido como responsable de Organización Territorial en Huesca.

