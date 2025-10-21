Afra Blanco muy crítica con Mazón y Vox por sus encuestas para inmigrantes: "Ya está bien de señalar a las personas"

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se alía con Vox para diferenciar a los migrantes de la población nacional en estadísticas y encuestas, generando críticas sobre estigmatización y políticas que culpan a la población migrante.

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, se ha aliado nuevamente con Vox. En esta ocasión, la polémica se centra en la población migrante de la comunidad autónoma. Mazón ha apoyado la propuesta de Vox de diferenciar a los migrantes de la población nacional en las estadísticas.

Es decir, en las encuestas se dividirán las preguntas para conocer cuánto usan los servicios de urgencias sanitarias, cuánto aportan al Estado de Bienestar o si son beneficiarios de las ayudas autonómicas. Una medida que muchos consideran una forma de estigmatizar a la población migrante.

Desde Más Vale Tarde, Afra Blanco recuerda al PP valenciano y a Vox que "la tasa de actividad de las personas migrantes es superior a la tasa de actividad de las personas nacidas en España". "Estoy muy cansada de ese tipo de debates en los que se señalan a otras personas", añade la sindicalista.

"La persona migrante no nos roba el trabajo, hace el trabajo que la persona nacida en España no quiere. La persona migrante no ocupa casas ni roba casas, más bien deberíamos señalar a aquellos que no las construyen. La persona migrante no alarga las listas de espera, lo que pasa es que hay que señalar a señores como Mazón que no invierten en la Sanidad Pública", reflexiona la colaboradora de Más Vale Tarde.

Asimismo, manda un mensaje claro: "Ya está bien de señalar a las personas y empecemos a señalar a la política ineficiente e interesada".

