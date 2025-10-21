Afra Blanco, tajante sobre los cribados: "Es una negligencia política que está poniendo en riesgo la salud de las personas"

Afra Blanco analiza la denuncia de AMAMA sobre la posibilidad de que se hayan borrado historiales médicos de mujeres afectadas por los retrasos en los cribados, lo que ella considera "destruir algo que sirve para salvar vidas".

Hoy se han producido novedades en el caso de los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Hoy dimitía el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Además, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, AMAMA, ha denunciado el borrado de historiales médicos de mujeres afectadas por esos retrasos.

"Esto es un desatino desde el día 1", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que "no sabemos lo que ha pasado, a cuántas mujeres les ha pasado y si afecta a más hospitales".

Mientras Carmen Morodo pide "que se depuren todas las responsabilidades", Afra Blanco considera que "no estamos ante una negligencia médica, sino a todas luces ante una negligencia política que está poniendo en riesgo la salud de las personas".

"Al final destruir pruebas no deja de ser destruir algo que sirve para salvar vidas", comenta la sindicalista, que añade que "hablar de protocolos de 2011 es absurdo, porque tienen que revisarse y actualizarse".

