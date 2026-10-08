Andrea Ropero, sobre Maricarmen: "Simplemente pedía ayuda, sin odio y sin militancia, desde la verdad"

"Lo que Maricarmen simplemente pedía era ayuda", recuerda la periodista de 'El intermedio', que pone en valor el apoyo que recibió de su familia y del Sindicato de Inquilinas: "Nadie más se puede poner la medalla".

"Sin odio y sin militancia, desde la verdad y sin rencor", apunta Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', señalando que lo que "simplemente pedía Maricarmen era ayuda", porque, según asegura, "la dejaron sola las tres instituciones".

Ropero explica que la mujer de 87 años señalaba a tres responsables por no haber encontrado una solución a su situación. "La Comunidad de Madrid, por no haber hecho nada; el Ayuntamiento de Madrid, por no haber hecho nada y ofrecerle como única alternativa habitacional una residencia en Alcalá de Henares a 1.200 euros que tenía que pagar de su bolsillo; y la tercera pata, Pedro Sánchez, a quien le envió una carta y, a día 23 de septiembre, día del desahucio, nadie le había respondido", cuenta la periodista.

Según sostiene Ropero, "las únicas personas que han estado a su lado en todo momento" han sido el Sindicato de Inquilinas y la familia. "Las personas del sindicato son las que se han acercado, le han ayudado, porque era una situación muy vulnerable", denuncia la periodista.

Y no solo durante los últimos 15 días. Ropero destaca que se trata de un acompañamiento que se ha prolongado durante años: "Años yendo a su casa, acompañándola a hacer la compra, yendo por la noche si hacía falta, todo ello el Sindicato de Inquilinas. Nadie más se puede poner la medalla", asevera.

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