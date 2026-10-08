Beatriz Duró, abogada de Maricarmen: "Ha sido consciente de toda la solidaridad y movilización, pero no tanto de los bulos"

La abogada de Maricarmen explica cómo vivió la mujer sus últimos días y recuerda que estaba previsto que este mismo jueves firmara el contrato de alquiler que le permitiría regresar a su casa. "Hoy era un posible día sí", señala.

Beatriz Duró, abogada de Maricarmen, ha hablado en Al Rojo Vivo tras su muerte para explicar cómo están viviendo estos momentos la familia y su entorno. "Estamos con muchísima tristeza y muchísima rabia. Ahora que estoy viendo las imágenes que estáis poniendo, creo que la indignación está más que justificada", ha asegurado.

La tragedia se produjo precisamente el día en que Maricarmen tenía previsto firmar el contrato que le permitiría regresar a su casa. "Hoy era un posible día sí. En principio habíamos coordinado todo para poder hacerlo. Hoy, evidentemente, y por desgracia, esto no ha podido ser", ha explicado Duró.

Para la abogada, el caso de Maricarmen evidencia hasta qué punto los procesos de desahucio pueden afectar a la salud de quienes los sufren. "Maricarmen es un ejemplo de cómo los desahucios y, tal y como está previsto el marco legislativo actual, tienen un impacto bestial sobre la salud y cuestan literalmente la vida de las personas que los sufren", ha señalado.

Duró considera que Mari carmen se ha convertido ya en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda. "Creo que Maricarmen se ha convertido ya en un símbolo eterno. La lucha por la vivienda ha hecho más por el derecho a la vivienda, junto con el Sindicato de Inquilinas, que los distintos cambios de Gobierno que ha habido", ha defendido.

En su opinión, su caso también representa un ejemplo de organización colectiva. "Ha sido un ejemplo de lucha, de organización colectiva. Ha habido un desborde en las calles, de rabia y de indignación, que ha culminado con la acampada de Sol, que ha sido capaz de convocar unas elecciones, de provocar elecciones anticipadas y de convocar una huelga general", ha afirmado.

Duró considera que la muerte de Maricarmen marca "un antes y un después" en el conflicto de la vivienda, aunque lamenta que haya sido necesario llegar hasta este punto para que adquiriera una dimensión política y social mayor. "La pena y el drama es que hayamos tenido que llegar a este punto para que el conflicto de la vivienda estallara. Por otra parte, era necesario que lo hiciera", ha concluido.

La abogada también se ha referido a los ataques y bulos que han circulado sobre Maricarmen durante las últimas semanas y a cómo los ha vivido su entorno.

Duró asegura que Maricarmen sí fue plenamente consciente del apoyo que recibió durante su lucha. "Ella ha sido plenamente consciente de toda la solidaridad, de todo el cariño, de todo el apoyo y de toda la movilización social", ha explicado. También ha destacado los cambios legislativos que, según ha defendido, se impulsaron durante el proceso: "Los decretos Maricarmen, los cambios legislativos que ya se estaban dando gracias a ella y por ella".

Sin embargo, considera que la mujer no llegó a ser tan consciente de los bulos y ataques que circulaban sobre su persona. "Creo que no ha sido tan consciente de todos estos bulos", ha afirmado. "Si a la familia le han llegado, a mí me han llegado todo el rato en los medios".

Duró ha criticado especialmente a quienes, según denuncia, han utilizado esas informaciones para tratar de desacreditar a Maricarmen en plena movilización social. "Supongo que para frenar la indignación que hay en las calles, al final una forma fácil de hacerlo es difamando a una persona", ha señalado.

También ha reclamado responsabilidad a los medios de comunicación para evitar la difusión de informaciones falsas. "Me parece lamentable. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en no dar voz a este tipo de bulos que no aportan nada, no son noticia y además son falsos", ha afirmado.

A su juicio, el efecto de esas informaciones ha sido deshumanizador. "Lo único que hacen es deshumanizar a una persona que lo único que ha hecho es luchar por su vivienda, por la que creía que tenía derecho y donde quería vivir y morir", ha concluido Duró. "Me parece inhumana la cantidad de cosas que se han dicho sobre ella. La han triturado".

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