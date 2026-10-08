La Fiscalía cree que la imputación del PSOE en la causa de las cloacas es "prematura" aunque apunta a que hay indicios de delito

Policía Nacional en la sede del PSOE en Ferraz

Los detalles La Fiscalía Anticorrupción reconoce que hay indicios contra el PSOE en el caso Leire, pero comunica al juez Pedraz que antes de la imputación deben practicarse las diligencias pendientes, como la declaración de Santos Cerdán.

La Fiscalía ha informado al juez Santiago Pedraz que, a pesar de que existen indicios contra el PSOE, antes de acordar esa imputación deben practicarse las diligencias pendientes, entre ellas la declaración de Santos Cerdán. Fuentes jurídicas señalan a laSexta que Anticorrupción cree que la imputación del PSOE en la causa de las cloacas es "prematura".

El Partido Popular registraba este martes en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el caso Leire.

La Audiencia Nacional indaga si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratar de torpedear causas que afectan al partido o al Gobierno.

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